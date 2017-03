- Presidenten kom med en påstand jeg aldri trodde på

WASHINGTON D.C. (Dagbladet): Den republikanske senatoren Lindsey Graham fra Sør-Carolina var selv en av kandidatene som stilte mot Donald Trump i presidentvalget. Han har i lang tid vært en av de tydeligste og mest framtredende republikanske kritikerne av den nye presidenten.

I går tok han imot Norges utenriksminister, Børge Brende (H), på kontoret sitt i en av de massive senatsbygningene i den amerikanske hovedstaden.

- Han er en veldig smart mann, sier Graham og klapper Brende på skulderen idet han kommer ut av kontoret sitt etter møtet.

Kaotiske tilstander

Situasjonen i Washington D.C. er mildt sagt kaotisk etter mandagens høring i Kongressen. Der avkreftet FBI-sjef James Comey Trumps påstand på Twitter om at Barack Obama hadde avlyttet ham i Det hvite hus. Samtidig bekreftet FBI-sjefen at de er midt i en etterforskning av hvordan Russland skal ha påvirket det amerikanske valget, og hvordan sentrale personer i Trumps valgkamporganisasjon kan ha konspirert med russiske kontakter. Trump har likevel ikke innrømmet at han tok feil.

- Presidentenen kom med en påstand jeg aldri trodde på. Det er opptil ham å bestemme når nok er nok, sier Graham til Dagbladet og annen norsk presse om Twitter-meldingen fra Donald Trump 4. mars hvor han anklager Obama for å avlytte ham.

Samtidig understreker Trump-kritikeren Graham at han respekterer at Trump er presidenten, og at han vil jobbe med ham der de er enige.

- Jeg stoler på at han vil gjøre det som er best for Amerika. Jeg vet ikke hvorfor han sendte den tweeten. Jeg er overbevist om at FBI-sjefen og NSA-sjefen nå har gitt oss solid bevis for at det ikke stemte, sier Graham.

- Avgjørende øyeblikk

Trolig forstår han godt at mange mennesker i Norge og resten av verden er rystet over situasjonen i USA.

- Dette er et avgjørende øyeblikk i det transatlantiske forholdet, sier Graham og legger til:

- Det jeg vil at folk i Norge skal forstå, er at jeg og flesteparten i Kongressen mener Russland befinner seg i en dårlig situasjon og er en nedbrytende kraft i verden. Jeg planlegger, med støtte fra republikanere og demokrater, å straffe Russland for å blande seg i våre valg, slik at det blir mindre sannsynlig at de gjør det i Frankrike og Tyskland.

Tidligere har Graham blant annet gått i strupen på Trump og sagt at presidentens første forsøk på innreiseforbud for personer fra sju muslimske land ville bidra til å rekruttere terrorister. Han har også krevd at presidenten kommer med bevis for sin fullstendig udokumenterte påstand om at millioner av velgere stemte ulovlig.

- Stor bekymring

Norges utenriksminister var godt fornøyd etter møtet. De diskuterte både situasjonen med Den islamske staten (IS) i Syria og Irak og forholdet til Russland.

- Det er stor bekymring i Senatet knyttet til det de opplevde i valgkampen og som er i ferd med å rulles opp, sier Brende.

Graham fortalte utenriksministeren at han nylig spiste lunsj med Trump, og at de diskuterte mange viktige saker.

Brende er imidlertid svært varsom med å kommentere den indre politiske diskusjonen, som er på kokepunktet i USA. I stedet er han opptatt av å sikre Norges interesser.

- Også senator Graham sa at vi nå må se på hvordan vi kan gjøre det beste ut av en situasjon som har oppstått. Og vi har allerede etablert et godt forhold med Trump-administrasjonen. Samtidig sier vi fra der vi er uenige, sier Brende.

Foruten Graham møtte også utenriksministeren blant annet den ferske handelsministeren, Wilbur Ross. Onsdag skal Brende delta på en svær konferanse med 67 andre utenriksministre i koalisjonen av land som jobber for å bekjempe IS.