Presten fikk morderen ut av fengsel. Så giftet han seg med prestens datter, før han drepte de fire barna hennes

(Dagbladet): I 1991 tok Gregory Green fra delstaten Michigan livet av sin da gravide kone, før han ringte politiet og fortalte dem hva han hadde gjort.

Det ga ham 20 år i fengsel, men etter gjentatte oppfordringer og appeller fra en pastor i Detroit-området slapp Green ut fire år før tiden. Det skriver Washington Post.

«Gregory og jeg var venner før uhellet hans. Han var et medlem av kirken vår, og jeg føler at han har betalt for sin sviktende dømmekraft. Dersom han blir sluppet fri, vil han bli ønsket velkommen som en del av kirkesamfunnet vårt, og vi vil gjøre alt som står i vår makt for å hjelpe ham å tilpasse seg».

Slik lød ett av brevene fra Fred Harris, og i 2008 ble Green sluppet fri. Han giftet seg med pastorens datter, Faith Harris, men åtte år senere skjedde det katastrofale.

Drepte barna

Tidlig på morgenen den 21. september i fjor hadde Green bundet fast sin kone, nå Faith Harris-Green, i kjelleren. Ved siden av hennes to eldste barn. Drept av hennes egen ektemann.

Hennes to yngre barn, som hun hadde sammen med Green, lå oppe i huset. Også de drept.

Akkurat som forrige gang hadde Green ringt politiet, og fortalt dem hva han hadde gjort.

I forrige uke fikk han dommen, og vil etter alle solemerker aldri sette sin fot utenfor murene igjen. Det vil ikke bli snakk om høring for en eventuell prøveløslatelse før han er 97 år gammel.

Ukjent motiv

Under straffeutmålingen i forrige uke adresserte Harris-Green sine barns morder for det som mest sannsynlig vil bli siste gang.

- Du er en svindler. Du er et monster. Du er en djevel i forkledning. Ikke engang tortur eller død vil yte meg rettferdighet. Rettferdigheten vil skje når du brenner i helvete til evig tid etter å ha drept fire uskyldige barn, sa hun fra podiet i rettsbygningen i Wayne County. Hun ble selv hardt skadd denne dagen, og har arr i ansiktet etter et dypt kutt Green påførte henne.

Det er ikke kjent hva som er motivet for ugjerningene, ei heller hvorfor han umiddelbart tilsto dem.

Detroit News skriver at Green ble erklært tilregnelig i gjerningsøyeblikket, og da han tilsto drapene på de fire barna skal han ha grått da han gikk inn i detaljer om gjennomføringen.

- Jeg forstår ikke

I ettertid har rapportene fra Greens tid i fengsel blitt lagt under lupen, men det er var ingenting som tydet på at han begå de grufulle drapene.

Washington Post skriver at de ikke hadde noen rapporter om at han var involvert i vold eller at faren for gjentakelse var stor. Han skal ha holdt seg til reglene, og unna trøbbel.

Det samme gjenspeiler seg i uttalelsen hva ordføreren i Dearborn Heights, Dan Paletko, like etter drapene i fjor høst.

- Det er vanskelig å skjønne motivasjonen. Jeg forstår ikke hva som skjedde i det huset. Det er umulig å ta det inn over seg, jeg forstår det bare ikke.