Prestisjeavtale for Norwegians bemanningsselskap krevd slettet i London-toppmøter

En avtale mellom Norwegians bemanningsselskap OSM Aviation og Den internasjonale transportarbeiderføderasjonen ITF setter sinnene i kok i internasjonale pilot-organisasjoner.

I avtalen gis ITF-tilknyttede fagforeninger forrang, hvis det oppstår strid med en ikke-tilknyttet fagforening om hvem som skal representere de ansatte.

International Federation of Air Line Pilots' Association (IFALPA) mener dette betyr at OSM-ansatte kan få tredd en ITF-tilknyttet fagforening ned over hodet - selv om de er organisert et annet sted.

- Kan ikke tvinges

IFALPAs visepresident Jack Netskar reagerer skarpt både på dette og på at OSM skal betale en sum for hver ITF-tilknyttet ansatt med tariffavtale - i første omgang tre dollar månedlig.

- Det er etisk sett totalt uakseptabelt, sier Netskar til Dagbladet.

IFALPA er en paraplyorganisasjon som globalt representerer 100.000 piloter.

Jack Netskar forteller at han og IFALPA-president Ron Abel møtte ITF Aviations toppledelse - deriblant ITF-generalsekretær Stephen Cotton - i London to ganger i mars og april. Den eneste saken på agendaen var avtalen med OSM Aviation.

I møtene fremmet IFALPA et krystallklart krav.

- Rett og slett at de skal kansellere hele avtalen med OSM Aviation. Den enkelte pilot må på fritt grunnlag kunne velge hvor han eller hun vil være organisert. De kan ikke tvinges inn i verken den ene eller den andre organisasjon, sier Netskar til Dagbladet.

- Splitt og hersk

Netskar, som er kaptein i SAS, ser avtalen mellom OSM og ITF i sammenheng med en pilotstrid i Italia som Dagbladet nylig omtalte. Der slåss pilotorganisasjonen ANPAC med ITF-tilknyttede CISL om å representere pilotene.

- Resultatet av dette ser vi i Italia, der pilotene ønsker å være medlemmer av et annet fagforbund enn det de får tredd nedover hodet gjennom avtalen mellom OSM og ITF, sier Netskar.

Han oppsummerer situasjon i Italia på denne måten:

- En typisk splitt- og hersk-teknikk.

Netskar mener det er «tullete» av ITF å gå inn i en konkurranse med IFALPA.

- Pilotene føler seg hjemme i IFALPA, i det globale pilotfellesskapet, og ønsker ikke å bli truet inn i en annen paraplyorganisasjon, sier han.

- Ikke godkjent

OSM Aviation ledes av Espen Høiby, og er mest kjent som bemanningsselskap for flyselskapet Norwegian som også eier 50 prosent av selskapet.

Mens Høiby mener avtalen er en ITF-anerkjennelse, sier ITF-tilknyttede Norsk Pilotforbund at avtalen ikke er en aksept av OSMs modell med ansatteutleie til flyselskaper.

Ifølge Netskar er det slett ikke sikkert at OSMs avtale med ITF blir stående.

- Den kan bli kansellert av ITF under deres neste kongress i Singapore i 2018. Avtalen er ikke godkjent i det hele tatt, sier IFALPA-toppen.

OSM Aviations kommersielle direktør Fredrik Øygard har ikke svart Dagbladet på om OSM oppfatter avtalen som godkjent av ITF.

Omstridt i ITF

Etter møtene med ITF-toppene tror Netskar det er gode sjanser for å få stoppet avtalen.

- De sier ikke blankt nei til å kansellere avtalen, men de vil ha noe tilbake, sier han.

Også innad i ITF er avtalen med OSM Aviation omstridt.

- Jeg visste ikke om avtalen, og jeg er uenig i avtalen, sa Sara Nelson, presidenten i det ITF-tilknyttede amerikanske kabinansattefagforbundet AFA til Dagbladet da hun var i Oslo nylig.

Nelson oppfattet avtalen som i strid med grunnleggende prinsipper i USAs arbeidslovgivning, om ansattes frie rett til å velge den fagforeningen de vil.

- Avtalen respekterer ikke de rettighetene, sa Nelson til Dagbladet.

- Anerkjenner organisasjonsretten

«Vi har en avtale med ITF, og den forholder vi oss til. Den skal bidra til å sikre profesjonelle og ryddige arbeidsforhold i internasjonal luftfart. Avtalen anerkjenner organisasjonsretten, og legger til rette for representasjon og kollektiv forhandlingsrett. Vi har virksomhet i 18 land, og om de ansatte på enkelte steder skulle ønske å slutte seg til en fagforening som ikke er tilsluttet ITF, vil vi selvsagt respektere det», skriver Fredrik Øygard i OSM Aviation, som svar på en rekke spørsmål fra Dagbladet.

OSM Aviation har 2700 ansatte piloter og kabinpersonell. Dagbladet har ikke lyktes i å få noen kommentar fra ITF Aviation, til tross for en rekke henvendelser på e-post og telefon.