- Priebus var Trumps siste hindring. Nå kan han gjøre hva han vil. Det er likevel vanskelig å se for seg hvordan han kan bli mer «Trumpsk»

(Dagbladet): Fredag kveld ble det kjent at Donald Trump skrifter stabssjef. Ut går Reince Priebus, mens inn kommer general John Kelly.

Årsaken til utskiftningen skal ifølge Priebus selv være at han og president Donald Trump ønsket å gå to forskjellige veier.

- Han ønsket å gå i en annen retning, og jeg støtter ham i det. Å få inn nye fjes er bra. Trump har det beste politiske instinktet. Det var på tide å gjøre endringer, og jeg støtter ham. Jeg leverte derfor min oppsigelse, sa Priebus i et intervju med CNN natt til lørdag norsk tid.

Frivillig?

Spørsmålet er om oppsigelsen var så frivillig som Priebus skal ha det til. Ifølge amerikanske medier, som Washington Post, skal Priebus ha blitt presset ut av sin stilling på grunn av en maktkamp i Det hvite hus. Politico skriver at Priebus aldri klarte å få god kontakt med Trump og at, blant annet, Russland-anklagene har gjort det vanskelig holde administrasjonen fokusert på de politiske sakene.

Som Dagbladet skrev fredag kveld, før det ble kjent at Priebus går av som stabssjef, har det foregått en maktkamp mellom den nevnte og Anthony Scaramucci, Donald Trumps nye kommunikasjonssjef.

Den som kommer seirende ut av kampen, kan definere presidentens videre kurs, ifølge USA-ekspert.

Få politikere igjen

Ifølge CNN-redaktør Chris Cillizza, som har bred erfaring som politisk journalist, skal Trump ha vært misfornøyd med Priebus en stund.

Ifølge Cillizza skal den tidligere stabssjefen har rekruttert inn assisterende stabssjef Katie Walsh og tidligere pressetalsmann Sean Spicer i administrasjonen like før Trump kom til makta i januar.

- Mange antok at Trump ville balansere de politisk utenforstående og familiemedlemmene, som var en del av valgkampen, med noen mer kjente personer i Washington, skriver CNN-redaktøren i en kommentar natt til lørdag norsk tid.

Men på seks måneder har flere politikere enten sagt opp jobben sin eller fått sparken av presidenten. Sean Spicer leverte sin oppsigelse forrige uke.

- Den eneste Washington-insideren som er igjen i Trumps indre sirkel er politisk rådgiver Kellyanne Conway, en strateg som er nært knyttet til visepresident Mike Pence. Bortsett fra Conway er Trumps indre sirkel sammensatt av familie (dattera Ivanka Trump og rådgiver og svigersønnen Jared Kushner) og politisk utenforstående (Sjefsstrateg Steve Bannon og nyansatt kommunikasjonssjef Anthony Scaramucci), skriver CNN-redaktøren.

Siden Trump ble president har han stupt på meningsmålingene. Chris Cillizza skriver at det Trump gjør ikke fungerer, og at Trump mener årsaken til det er på grunn av dårlige råd fra politikere i staben.

- Kelly er inne, Priebus er ute. Scaramucci er inne, Spicer er ute. New York - og Trumps familie - siger opp. Hva betyr det for de neste seks månedene? Kort sagt: Trump får lov til å være Trump. Det er selvfølgelig i tråd med hva presidenten selv ønsker. Han er overbevist om at han er den beste kommunikatøren, strategen og alt annet han mener han er god til. Han mener at han er best politisk når han får lov til å følge instinktene sine, skriver CNN-redaktøren.

«Trumpsk»

USA-ekspert og seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier, Svein Melby, sa til Dagbladet fredag at dersom Scaramucci seirer i maktkampen, hvilket han gjorde, kan man se en Trump-administrasjon som er enda mer tro til Trump, hans utfall og måte å styre på, som kan bety enda mer Trump-oppførsel.

CNN-redaktør Chris Cillizza tror presidenten vil få enda friere tøyler nå som det er færre erfarne politikere i staben. Den nyansatte stabssjefen har bakgrunn fra det amerikanske marineinfanteriet.

- Priebus var Trumps siste hindring. Nå kan han gjøre hva han vil. Det er likevel vanskelig å se for seg hvordan han kan bli mer «Trumpsk» enn det han har vært de siste seks månedene i Det hvite hus, men det er akkurat det han satser på å være framover. Trump vil være Trump, skriver CNN-redaktøren.