Prishopp – men eksperter tviler

(Hegnar.no): Tall SSB la frem tidligere i dag viste en overraskende høy vekst i norske konsumpriser i juni.

Den såkalte kjerneinflasjonen steg nemlig 0,5 prosent fra mai, og er dermed opp 1,6 prosent fra juni i fjor.

Analytikere hadde på forhånd ventet seg en oppgang på 0,2 og 1,4 prosent på hhv. måneds- og årsbasis.

Kjerneinflasjonen, som er inflasjonsstørrelsen Norges Bank fokuserer mest på i sin rentesetting, defineres som konsumprisindeksen (KPI) korrigert for avgiftsendringer og energivarer.

KPI var for øvrig opp 0,4 prosent på månedsbasis og 1,9 prosent på årsbasis.

Dyrere flybilletter

Den overraskende oppgangen i konsumprisene skyldes ifølge analytikere prisene på flybilletter.

- Transport (i hovedsak flybilletter) dro opp kjerneinflasjonen med 0,4 prosentpoeng. Årsaken til at inflasjonen var uendret (årsveksten var 1,6 prosent også i mai, red. anm.), til tross for den kraftige oppgangen i flypriser, var i hovedsak ganske solide og mer normale priskutt på salgsvarer som klær og møbler, skriver sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets i en oppsummering.

Bruce understreker at Norges Banks prognose var 1,3 prosent kjerneinflasjon (på årsbasis) i juni. Han mener differansen er stor nok til å ha en effekt på rentebanen.

- Likevel vil vi advare mot å trekke for bastante konklusjoner på dagens tall. Den kraftige oppgangen i flypriser henger sammen med at datainnsamlingsperioden dekker starten av skoleferien i år og ikke i fjor, slik at årsveksten trolig vil falle neste måned, fortsetter analytikeren.

- Beryktet komponent

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets henger seg også opp i flyprisene.

- Denne komponenten er beryktet for sine svingninger, og vil mest sannsynlig bli reversert den neste måneden. Vi må derfor se juni og juli i sammenheng før vi kan konkludere med at kjerneinflasjonen ligger over Norges Banks prognoser, skriver han i en kommentar.

Seniorøkonom Knut Magnussen i DNB Markets påpeker at kjerneinflasjonen fortsatt er godt under sentralbankens inflasjonsmål (nær 2,5 prosent årlig vekst).

- Utfallet for juni var imidlertid klart høyere enn det Norges Bank så for seg på junimøtet. Utflatingen de siste månedene øker sannsynligheten for at rentebunnen er nådd, slik Norges Bank også indikerte i sin rentebane i juni, skriver han i en oppdatering.

Kronen har reagert på dagens tall med å styrke seg noe mot euro. En euro står nå i 9,50 kroner, noe som betyr at kronen har styrket seg med to øre siden tallene ble sluppet.

Andre økonominyheter:

Trygve Hegnar: - Boligprisene vil falle ganske mye

Orkla selger - Hagen klapper inn 1,25 milliarder