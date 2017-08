Priskutt på fem mill. på Ormøya

(Finansavisen): I starten av mai i år ble Ormøybakken 6 på Ormøya i Oslo lagt ut for salg med prisantydning på 35 millioner kroner.

Men kort tid etter ble prisantydningen kuttet med seks millioner kroner, til 29 millioner, skriver Finansavisen.

– Det er et ærlig og enkelt svar på det, markedet var ikke villig til å gi 35 millioner kroner, sier eiendomsmegler Kim André Krabbe i Privatmegleren Panorama til Finansavisen.

– Hva mener du er grunnen til det?

– Eiendommen manglet kanskje den siste prikken over i-en med tanke på badehus og strandlinjefasiliteter.

Ifølge Finn.no-annonsen har eiendommen to boenheter med totalt primærareal på 425 kvadratmeter. Selve tomten er på nær fire mål.

Kjøpte for 28 millioner

Denne uken, drøye to måneder senere, ble eiendommen solgt.

– Vi valgte å ha den ute på markedet i hele sommer og hadde totalt 35 interessenter på liste. Det var stor interesse for eiendommen fordi det finnes åpninger for å seksjonere og lage to boenheter, eller å lage generasjonsbolig, sier Krabbe til Finansavisen.

– Ble det budrunde til slutt?

– Ja, til slutt endte det med budrunde mellom to av interessentene.

Krabbe vil ikke kommentere hva salgssummen til slutt endte på, men etter det Finansavisen erfarer ble prislappen 30 millioner kroner.

Med andre ord én million over dagens prisantydning, men fortsatt fem millioner kroner i priskutt fra den opprinnelige prisantydningen på 35 millioner.

