Professor beklager grove meldinger til studenter: - Jeg tar det fulle og hele ansvaret

(Dagbladet): UiS-professor Nils Rune Langeland beklager meldingene han har sendt til kvinnelige studenter.

Det melder NRK om saken først omtalt av nettavisa Khrono.

«Eg beklager uten atterhald meldingane. Dei var klart upassande. Eg vil understreke at ingen av meldingane blei sendt til eigne studentar. Eg tek det fulle ansvar for det eg har gjort», skriver Langeland til kanalen.

- Alvorlig sak

Beklagelsen kommer etter at flere studenter offentliggjorde meldingene han sendte. Blant disse setningen «liker du rimming».

Da Dagbladet kontaktet Universitetet i Stavanger angående saken, svarte Marit Boyesen dette:

- Dette er en alvorlig sak, og vi kan ikke si noe om følgene av saken er formelt behandlet.

Håper universitetet tar oppgjør

Boyesen legger til at det ikke vil komme noen avgjørelse angående Langeland før etter ferien. Dette da Universitetet i Stavanger har gjennomført en endelig vurdering av saken.

- Jeg har ikke så mye å si til det, bortsett fra at det er bra at han beklager. Det skulle bare mangle, men det er deilig å få en avslutning på saken, sier Eline Lund Fjæren, en av de som fikk meldinger fra Langeland, til Dagbladet.

- Hva håper du skjer videre nå?

- Jeg håper at universitetet tar en ordentlig runde med seg selv, og endrer rutinene sine. Når det gjelder Langeland, mener jeg at han verken bør få forelese eller være veileder for studenter, sier Fjæren.

Endret «uheldig» advarsel

Da Dagbladet spør Fjæren om rutinene Universitetet i Stavanger har hatt, trekker hun fram måten skolen tidligere advarte studenter mot varsling og medieoppslag.

Ifølge Forskning.no sto det tidligere følgende på universitetets nettsider:

«Medieoppslag ved varsling kan skade universitetet unødig. Før du går til media, må du derfor vurdere følgende:

Er det grunn til å tro at det faktisk foreligger kritikkverdige forhold?

Er det hensiktsmessig å si fra internt først?

Har andre utenfor universitetet berettiget interesse av å få vite om forholdene?»

Etter kritikk har institusjonen fjernet denne formuleringen, skriver Forskning.no. De kaller den også for «uheldig og unødvendig» overfor nettstedet.