Programlederen med sjokkbeskjed: - Vi har Trumps selvangivelse

(Dagbladet): President Donald Trumps selvangivelse har vært en av de mest opphetede politiske debattene i USA det siste året.

Trump er den første presidenten på over 40 år som ikke har offentliggjort selvangivelsen sin. Allerede da han var republikanernes kandidat, var han den første siden 1976 av kandidatene fra de to store partiene som ikke hadde lagt fram selvangivelsen for det amerikanske folk.

Signalene har også vært klare, selv etter at Trump vant valget i november og ble innsatt som president 20. januar i år. Det hvite hus har annonsert at de ikke kommer til å legge fram presidentens selvangivelse, på tross av massivt press.

Selvangivelse fra 2005

Nå kan imidlertid noen andre gjøre det. Hvert fall om vi skal tro Rachel Maddow, programleder for det populære politiske programmet «The Rachel Maddow Show» på nyhetskanalen MSNBC.

På Twitter skriver hun.

- BREAKING: Vi har Trumps selvangivelse. I kveld, klokka 21 østkysttid. MSNBC. (Seriøst), tvitrer programlederen.

Det er altså klokka 02.00 i natt norsk tid.

Omkring tre kvarter etter annonseringen skriver Maddow at de sitter på en selvangivelse fra 2005 - som omhandler Trumps innrapportering av inntekt.

I begynnelsen av sendingen forteller hun at gravejournalist og forfatter David Cay Johnston har fått tak i Trumps selvangivelse fra 2005.

Johnston har allerede lagt ut dokumentene på Dcreport.org. Der heter det at Trump og kona Melania betalte 5,3 millioner dollar i vanlig føderal inntektsskatt, mindre enn fire prosent.

De betalte i tillegg 31 millioner dollar i såkalt alternativ minimumsskatt, en skatt Trump har ønsket fjernet. Det hvite hus melder selv at Trump betalte 38 millioner dollar i inntektsskatt i 2005.

MSNBC blir regnet for å tilhøre den amerikanske venstresiden, og spesielt Maddows program har vært utpreget Trump-kritiske valget gjennom. MSNBC hadde sin beste måned noensinne i februar.

Russland-bekymringer

Flere senatorer har krevd at Trump legger fram sin selvangivelse. Blant annet på bakgrunn av bekymringer om forretningsforbindelser i utlandet presidenten kan ha hatt før han inntok Det hvite hus.

Kravene har bare blitt forsterket etter at det ble kjent at Russlands ambassadør til USA-Sergej Kisliak hadde hatt kontakt med en rekke Trump-støttespillere, blant annet tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn og justisminister Jeff Sessions. Det har ført til bekymringer hva slags kontakt Trump-administrasjonen har hatt med Russland, og hva slags interesser presidenten har hatt i landet.

I oktober i fjor skrev New York Times der de hevdet at Trump kan ha unngått å betale inntektsskatt i 18 år basert på lekkasjer fra presidentens selvangivelse fra 1995.

