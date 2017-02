Prostituerte utsatt for grove ran - nå får de erstatning for tapt arbeidsfortjeneste

(Dagbladet): Åtte utenlandske kvinner som livnærte seg av å selge sex i Norge, får erstatning for framtidig tapt arbeidsfortjeneste etter å ha blitt utsatt for grove og til dels voldelige ran.

Borgarting lagmannsrett har bestemt at fire menn skal betale 15.000 kroner i tapt arbeidsfortjeneste til kvinnene de er dømt for å ha ranet og mishandlet.

Dette kommer i tillegg til Oslo tingretts dom på 50.000 kroner i erstatning til hver av kvinnene.

De tok i mot kunder i leiligheter i Oslo sentrum og på et motell ved Gardermoen etter å ha tilbudt seksuelle tjenester på nett.

Tingretten idømte ikke tapt arbeidsfortjeneste.

- Gode grunner begge veier

Den ene av mennene har allerede bestemt seg for å anke den nye dommen om å betale for tapt arbeidsfortjeneste til Høyesterett, opplyser hans forsvarer, advokat Øyvind Sterri, til Dagbladet.

- Det er gode grunner både for og mot til å gi erstatningsmessig vern for prostituerte. Men dette er en sak med så store prinsipielle sider at det er på tide med en avklaring i Høyesterett. Den forrige lagmannsrettsdommen i en slik sak kom i 2010 i nettopp Borgarting, men da med motsatt resultat.

- Retten brukte den gangen begrep som at salg av sex «ikke er ulovlig», men heller «ikke ønsket eller samfunnsgagnlig». Mye av argumentasjonen var et ekko fra den politiske debatten om sexkjøpsloven, sier advokat Øyvind Sterri til Dagbladet

I august i fjor ble fire menn i begynnelsen av 20-årene dømt i Oslo tingrett for i alt fem grove ran. To av mennene ble dømt til 3,5 års fengsel - de to andre til henholdsvis sju år og 2,5 år.

Tre av de dømte er russiske statsborgere med tsjetsjensk bakgrunn, den fjerde er svensk statsborger.

Alle fire anket straffeutmålingen, men to trakk anken før behandlingen i Borgarting lagmannsrett i slutten av januar.

For de to andre kom lagmannsretten til samme straff - med tillegg av ofrenes tapte arbeidsfortjeneste.

I ankesaken begjærte advokat Karoline Henriksen ved Advokatfirmaet HBN Henriksen Bakke-Nielsen ANS, en ny behandling av de sivile kravene - deriblant spørsmålet om de fornærmede hadde krav på erstatning for tapt arbeidsfortjeneste.

Der fikk Henriksen og hennes åtte klienter medhold. Henriksen begrunnet sitt krav i retten blant annet med at prostitusjon per norsk lov ikke er ulovlig.

Moms- og skattepliktig

- Prinsipielt kunne ikke vi se noen grunn til at prostituerte ikke får det samme erstatningsvernet i likhet med alle andre som yter lovlige tjenester, sier Henriksen til Dagbladet.

Advokaten peker blant annet på at inntekt fra prostitusjon er moms- og skattepliktig.

- Jeg er glad for at lagmannsretten også sier at man har dette erstatningsvernet, selv som prostituert. Det er en spesielt utsatt gruppe i samfunnet som har behov for alt vernet de kan få, sier Henriksen.

Ranene og den grove volden de fire mennene ble dømt for i tingretten sist sommer, skjedde mellom oktober 2015 og januar 2016.

Regnet med at de hadde penger

Både tiltalene og dommene fra Oslo tingrett beskriver brutale overgrep mot de prostituerte kvinnene.

Mennene, som i retten oppga sine daglige virker som henholdsvis vekter, selvstendig næringsdrivende og arbeidsledige, opptrådte i ulike konstellasjoner.

De hadde truffet hverandre i ulike sammenhenger og blitt enige om en felles forretningside: avtale med prostituerte via internett å treffe dem for sex.

Formålet skulle være å rane dem - fordi de regnet med at prostituerte hadde penger liggende.

Pistol mot hodet

Her er ett av tiltalepunktene, som tre av mennene ble dømt for:

Fredag 15. januar kl. 13.30, etter forutgående planlegging, skaffet tiltalte 1,3 og 4 seg adgang til bygningen og leiligheten til X og Y ved at tiltalte 1 avtalte kjøp av seksuelle tjenester med X.

Tiltalte 3 satte en pistol mot hodet til X, kastet henne på golvet, sparket henne gjentagne ganger med kneet i overkroppen og uttalte «hvis du ikke roer deg vil du lide samme skjebne som Galina som ble drept».

Tiltalte 3 slapp 1 og 4 inn i leiligheten. Tiltalte 1 rettet en pistol mot X, tvang henne til å sitte på en sofa og deretter på badet, og uttalte «hvis du ikke roer deg, vil jeg skyte deg i beina.»

Tiltalte 4 holdt fram en pepperspray og truet med å sprøyte henne i øynene dersom hun skrek.

De gjennomsøkte leiligheten etter verdisaker og bemektiget seg 13.500 kroner, to kredittkort, solbriller, skjerf, to mobilladere og et belte.»