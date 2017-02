Prøveprosjekt i Storbritannia: Lærere skal bruke videokamera for å løse problemer

(Dagbladet): «Body-worn camera» brukes av blant annet politibetjenter i Storbritannia. Et prøveprosjekt skal nå teste kameraets virkning i klasserommet.

Kun for bestemte hendelser

På to videregående skoler i Storbritannia skal lærerne skal få mulighet til å filme med kroppsbårne kameraer når det er nødvendig.

Tom Ellis, ved institutt for kriminalstudier ved Universitetet i Portsmouth, mener det er viktig at folk forstår at det er kun for bestemte hendelser.

- De fleste skoler har en viss grad av bråk og forstyrrelse i klasserommene, og lærere har blitt ganske lei av å ikke kunne undervise, sier Ellis til The Guardian.

Slike kameraer brukes av politiet, parkeringsvakter og trafikkpatrulje for skolebarn i Storbritannia. Ellis har vært nært involvert i utbyggingen av kroppsbårne videokameraer for Hampshire politiet.

Ikke et overvåkningskamera

Prøveordningen skal vare i tre måneder, og opptak skal bli lagret på en sikker «sky»-plattform, likt som systemet politiet bruker.

- Foreldre er fullt informert og støttende til ordningen. Kameraene er ikke på hele tiden, det er ikke et overvåkningskamera. Der det for eksempel er opplevd trussel mot et medlem av personal eller elev, kan de bli brukt, sier Ellis.

Filming skal kun oppstå når det er legitimt, forholdsmessig, og nødvendig for å løse problemer.

En talskvinne for Storbritannias utdanningsdepartement har uttalt at prøveordningen er en sak for skolen. Skolene opptrer innenfor loven så langt de vet, men de har ikke undersøkt denne saken.

Barn og unge skal vernes

Ove Skåra, kommunikasjonsdirektør ved Datatilsynet, har sett at yrkesgrupper som politiet og vektere er tatt til orde for å ta i bruk slike kameraer. Men han regner ikke med at det vil komme forslag om det samme fra norske skoleledere.

- Om en elev er såpass truende må man jo gjøre noe annet enn å filme eleven. Det hjelper ingenting om eleven «klikker», sier han til Dagbladet.

Han mener at kameraovervåkning ikke løser problemer. I mange sammenhenger kan det lage nye problemer.

- En ting er at det er ødeleggende for tilliten. I tillegg har film- og lydopptak et enormt misbrukpotensiale. Barn og unge har ikke mindre rett på å verne sin personlige integritet. De skal heller vernes mer, da de er mer sårbare enn voksne, sier Skåra.

De som har tatt i bruk slike kameraer har hittil vært politi i USA og Storbritannia. Norsk politi har hatt et prøveprosjekt på dette. Rapporten de har utarbeidet reflekterer over hvordan slike kameraer kan bli brukt, og at det kun må være helt spesifikke situasjoner.

- Om politiet i Norge skal ta det i bruk fører det med omfattende rutiner som sikkerhet, opplæring, innsynsrett og kontroll med bruken. Da er spørsmålet om politiet vil se det som et reelt og nyttig verktøy når det kommer til stykket, sier Skåra.

Tror ikke det blir gjennomført

Skåra kan ikke se for seg at en skole i Norge vil ha en slik form for unntakstilstand at det trengs slike verktøy i skolehverdagen.

- Norske skoler har fokus på læring, tillit og ansvarlighet. Hvis en skole opplever problemer med sine elever, vil jeg tro at norske skoleledere vil ta bruk i alle andre mulige virkemidler for å løse problemet, sier han.

Storbritannia er annerledes enn Norge når det kommer bruk av overvåkningsteknologi. Det er mer vanlig og akseptert der. Likevel mener Skåra det er svært vanskelig å se for seg at dette blir gjennomført, verken i Storbritannia og enda mindre i Norge.

Han legger til at det kommer alltid ny teknologi, og når den teknologien blir brukt i en sektor, er det alltid noen som mener den må bli prøvd ut for andre formål. Også finnes det en industri bak, som vil selge.

- Dette er en stilling vi ikke har vært borti her. Dette har ikke vært et spørsmål hos oss i skolenorge, sier Julia Steltzer Pettersen, pressekontakt ved Utdanningsdirektoratet.