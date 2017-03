Prøver å få Trump til å høre på Norge

WASHINGTON D.C. (Dagbladet): USA og Donald Trumps ferske utenriksminister, Rex Tillerson, har ingen erfaring fra diplomatiet eller politikken. Men han kommer fra jobben som toppsjef i oljegiganten Exxon. Derfor kjenner han godt til Norge.

- Jeg tror jeg var der første gang på 1990-tallet, sa Tillerson og smilte jovialt til Brende inne på kontoret sitt da Dagbladet og annen presse fikk 15 sekunder til å ta bilde av de to sammen.

Noen offentlige kommentarer ville ikke Tillerson gi, men Norges utenriksminister, Børge Brende, var storfornøyd etterpå.

- Det var et veldig godt og substansielt møte. Det var åpent og varmt, og det var åpenbart at Tillerson har forberedt dette grundig. Han understreket viktigheten av det nære, gode forholdet mellom Norge og USA, sier Brende og legger til:

- Tillerson sa at han hadde åpnet for dette tidlige møtet med Norge fordi vi har et helt spesielt forhold. Han takket også for det vi gjør ved å være så tydelige i nord og stiller opp i koalisjoner.

Utallige ganger i Norge

Norges utenriksminister forteller også at Tillerson selv har gamle bånd til Norge fra tida i oljebransjen.

- Han kjenner Norge godt. Han har ikke tall på antall ganger han har vært i der, sier Brende.

På møtet som varte i litt over 30 minutter rakk de to å diskutere seg gjennom en rekke temaer. Utenriksministrene snakket blant annet om Arktis, forholdet til Russland, Afghanistan og opptrappingen av kampen mot Den islamske staten (IS) i Syria.

Brende legger ikke skjul på at det er svært viktig for ham å komme så tidlig til Trump-administrasjonen som hittil har sendt svært blandete signaler blant annet om hva de mener om klimaendringer, om forholdet til Nato-alliansen og om situasjonen i Israel og Palestina. Trumps uttalelser om at han ikke tror klimaendringer er menneskeskapte, og at han åpner for en enstatsløsning i Israel-Palestina-konflikten, har rystet verden.

- Det er fortsatt diskusjoner innad i administrasjonen. Derfor er det så viktig å være her nå tidlig for å kunne etterlate seg våre synspunkter, sier Brende på diplomatisk vis.

Traff Trumps svigersønn

Han mener blant annet at USA-administrasjonens syn på klimaendringer må ses i en brei sammenheng.

- De er opptatt av at man skal kunne drive næringsvirksomhet i Arktis og Alaska. Samtidig har Tillerson selv som sjef i Exxon sagt at det er sammenheng mellom klimautslipp og klimaendringer. Våre synspunkter er kjente.

I går var Brende i Det hvite hus for å tale Norges sak. Der møtte han svigersønnen til Trump, Jared Kushner, som er Trumps spesialutsending for Israel-Palestina-konflikten. Der forklarte Brende hvorfor Norge mener det er viktig å fortsette å satse på en tostatsløsning, og at det er en dårlig idé om USA flytter ambassaden sin til Jerusalem.

- Oppløftende

Tidligere har også lille Norge bevart et nært forhold til USA og dermed en sentral posisjon i internasjonal politikk ved å satse kraftig på humanitært arbeid og med fredsarbeid.

- Må Norge «selge» seg inn på en annen måte for å bevare det nære forholdet til USA når landet har fått en mer nasjonalistisk administrasjon som ikke ser ut til å legge like stor vekt på humanitært arbeid?

- Det var en stor interesse fra Tillerson når det gjaldt det norske freds- og forsoningsarbeidet i Afghanistan. Jeg var nylig i Kabul. Dette arbeidet diskuterte vi ganske nøye. Han var også klar over det freds- og forsoningsarbeidet vi har drevet i Colombia, i Sør-Sudan og i Israel og Palestina. Dette vil han gjerne fortsette. Det synes jeg var oppløftende, sier Brende til Dagbladet.

For å komme på god fot med Trump-administrasjonen, som ønsker å beholde flest mulig arbeidsplasser i USA, har også Brende med seg en fersk rapport fra den norske ambassaden. Den viser at norske investeringer bidrar til 470.000 arbeidsplasser i USA.

- Jeg dro hovedlinjene i rapporten, som vi også presenterer for Kongressen i morgen, forklarer Brende.