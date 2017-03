- Prøver å kamuflere at Høyre ikke har levert på beredskap

(Dagbladet): Høyres landsmøte vil drøfte om det er behov for permanent bevæpning av politiet på steder og punkter som er spesielt terrorutsatt.

Høyres justisfraksjon i Stortinget går inn for generell bevæpning av politiet «på steder og objekter som vurderes som særlig terrorutsatt».Justispolitisk talsmann i Høyre, Anders B. Werp, understreker at trusselbildet er blitt alvorligere, og at politiet bør gis mulighet til å være bevæpnet på bestemte trafikknutepunkter og ved store arrangementer.

- Høyre har ikke levert

Leder i justiskomiteen og nestleder Hadia Tajik mener debatten om bevæpning er et forsøk på å kamuflere regjeringens manglende satsing på beredskap.

- Det er allerede anledning til å bevæpne politiet når omstendighetene krever det. Her prøver Høyre å kamuflere at de på snart fire år ikke har levert på beredskap, slik de lovet, sier Tajik til Dagbladet. Hun utdyper:

- Det er ikke bevilget én krone til politihelikopter.

Ikke ett spadetak er tatt for å bygge et nasjonalt beredskapssenter for politiets topptrente folk som skal håndtere kriser.

Politidekningen ute i distriktene har i følge Politidirektoratets egne tall gått ned mens Høyre og Fremskrittspartiet har vært i regjering, sier Tajik.

- Ikke sikret terrorutsatte objekter

- I tillegg har Riksrevisjonen gitt oppsiktsvekkende sterk kritikk til Høyre og Fremskrittspartiet for å ikke ha satt politi eller forsvar i stand til å sikre terrorutsatte objekter, slik kommisjonsrapporten fra 22. juli viste at var nødvendig.

Nå velger de seg en sterkt symboltung sak som bevæpning, og politiserer den, for å fremstå handlekraftige.

Før det regjeringsutnevnte faglige utvalget om bevæpning har rukket å komme med en eneste anbefaling, står Høyre klare for å mene i øst og vest. Det er slett ikke imponerende, sier Tajik.

Hun understreker at politiet allerede kan bevæpne seg når de mener det er nødvendig.

-For øvrig imøteser vi eventuelle nye anbefalinger fra det offentlige utvalget som vurderer dette, sier Tajik.

- Desperat Ap

Høyres justispolitiske talsmann Anders B. Werp mener Tajiks kommentar tyder på desperasjon i Ap.

- Det er veldig spesielt å få en slik kritikk fra Ap, det partiet som hadde hovedansvaret for den justispolitikken som har fått aller mest kritikk noensinne for manglende tiltak for beredskap. Da tenker jeg Gjørv-kommisjonens rapport og politianalysen.

Når Aps justispolitiker løfter diskusjonen om styrking av beredskapen mot terror til et allment angrep på regjeringens justispolitikken, tar jeg det som et uttrykk for desperasjon.

Tajik kommer også med faktafeil. Siden vi overtok, har politidekningen økt kraftig. Vi har fattet vedtak om lokalisering av beredskapssentret. Jeg skulle mer enn noen hatt det på plass tidligere. Men forsinkelsene skyldes dårlig forarbeid fra våre forgjengere fra Ap, sier Werp.

Nytt trusselbilde

Han fastholder at debatten om bevæpning av politiet er viktig i lys av trusselbildet mot Norge.

- Vi må være i forkant på en balansert måte. Vi er mot generell bevæpning, men ønsker å møte det krevende trusselbildet ved å styrke politiets evne til å reagere raskt dersom en alvorlig hendelse oppstår. Det er det dette dreier seg om. Nå drøfter vi dette på Høyres landsmøte. Hvis vi får flertall for forslaget om bevæpning på steder og objekter som vurderes som særlig terrorutsatt, gir det en mulighet for å løfte saken inn i Stortinget.

Jeg registrerer at Hadia Tajik inntar en offensiv posisjon på et felt der vi har rettet opp mye av det som var alvorlige mangler og etterslep da vi overtok regjeringsmakten. Kritikken sitter løst i Ap, men Aps egen politikk må vi lete lenge etter, sier Werp.