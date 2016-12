Putin: – Bare vi trodde Trump ville vinne

Han fikk spørsmål om Trumps valgseier under den store årlige pressekonferansen som Putin holder i Moskva fredag.

- Han følte stemningen i samfunnet, og sto løpet ut. Men ingen trodde han ville vinne, bortsett fra oss, sa presidenten.

Amerikanske etterretningsorganisasjoner har konkludert med at Russland sto bak dataangrep mot Det demokratiske partiet i et forsøk på å hjelpe Trump i valgkampen. Hillary Clinton mener hackingen og lekkasjene var én av grunnene til at hun tapte valget.

På pressekonferansen sa Putin at Demokratene burde be amerikanske velgere om unnskyldning for den informasjonen som ble avslørt av hackere som la ut eposter fra Demokratenes nasjonalkomité.

Putin bare ristet av seg USAs anklager om at det var Russland som blandet seg inn i den amerikanske valgprosessen. Han beskyldte i stedet Obama-administrasjonen for å prøve å legge skylden for Clintons nederlag på russisk innblanding.

Klare bevis

Men alle 16 amerikanske etterretningsorganisasjoner samt tre private sikkerhetsfirmaer har stilt seg bak at det er klare bevis for at Russland organiserte en omfattende kampanje for å påvirke valget, blant annet gjennom hackingen av Demokratene.

Republikaneres eposter ble også hacket, men det var bare lekkasjene fra demokratene som ble kanalisert videre til WikiLeaks.

Både FBI og CIA har konkludert med at Russland blandet seg inn for å hjelpe Trump med å vinne ved å skade Clintons valgkamp. Også direktør James Clapper i DNI, som koordinerer all amerikansk etterretning, stiller seg bak konklusjonen.

Trump på sin side avviser anklagene og sier at han ikke tror på konklusjonene til etterretningsorganisasjonene som han om mindre enn en måned blir avhengig av.

Men senatorer fra begge partier, blant dem republikaneren John McCain og demokratene Chuck Schumer, er svært bekymret for den russiske innblandingen og ønsker å nedsette en komité for å granske hackingen.

Også president Barack Obama har bedt om en full gransking av cyberangrepene. Han vil ha rapporten på sitt bord før Trump tar over som president i januar.

Republikansk støtte



På pressekonferansen frydet Putin seg over støtten han har hos en del amerikanere, først og fremst republikanere.







I en undersøkelse sa en tredel av republikanerne som ble spurt, at de liker Putin. Skepsisen er langt større blant demokratene.

- Det betyr at en stor del av det amerikanske folk har samme holdning til hvordan verden burde være, til våre felles farer og problemer, sa han.

- Det er bra at det er folk som sympatiserer med oss og vårt syn på tradisjonelle verdier, sa han og kalte det et godt utgangspunkt for å bygge forbindelser mellom USA og Russland.



(NTB)