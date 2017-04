Putin med sjokkanklager om «planlagt provokasjon»: - Vil bruke kjemiske våpen og skylde på Assad

(Dagbladet): Forholdet mellom USA og Russland er meget anspent før USAs utenriksminister Rex Tillerson i dag besøker Russland.

Mens Tillerson anklaget Russland for å ha feilet i Syria, og samtidig ber Putin om å velge USAs side i borgerkrigen, holdt Putin en egen pressekonferanse der han kom med saftige anklager mot USA.

Ifølge nyhetsbyrået AP snakket Putin med journalister i Moskva i dag. Der sier han Russland sitter med etterretning på om «planlagte provokasjoner». Ifølge Putin er det planlagt å bruke kjemiske våpen for så å legge skylda på Assad.

Falsk operasjon

Han sier også han vil be FN om å etterforske det angivelige kjemiske angrepet i Idlib-provinsen forrige uke, der minst 86 mennesker er drept.

Den statsfinansierte kanalen Russia Today har mer utfyllende sitater fra pressekonferansen Putin hadde med Italias statsminister Sergio Mattarella i Moskva i dag. Ifølge kanalen hevder Putin at det antatte kjemiske angrepet er en falsk operasjon.

- Vi har fått meldinger fra flere kilder om at falske operasjoner som dette - og jeg kan ikke kalle det noe annet - blir planlagt i andre steder i Syria, inkludert i det sørlige Damaskus. De planlegger å plante kjemikalier der og så anklage syriske myndigheter for et angrep, sa Putin, ifølge kanalen.

Tyrkia bekrefter sarin

Russland har forsvart Assad, mens USA mener det er uomtvistelig at kjemiske våpen ble brukt, og at Assad-regjeringen står bak. Like etter Putins uttalelser i dag, sier også Tyrkias helseminister at tester de har gjennomført konkluderer med at den ulovlige kjemiske gassen sarin ble brukt i angrepet mot Idlib. Sarin er en svært dødelig nervegass og regnes som et masseødeleggelsesvåpen.

Putin og Russland er Assads viktigste allierte i Syria.

Må presse Russland

Etter planen skal Tillerson møte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i morgen. Det er ennå ikke fastslått om Putin selv vil delta på møtene.

Tillerson landet i Moskva rundt 15.45 i ettermiddag. Han kom dit rett fra G7-møtet i Lucca i Italia.

Utenriksministrene i G7-landene mener Russland må trekkes inn hvis det skal la seg gjøre å få på plass en politisk løsning for Syria. Landene mener ikke en militær løsning er riktig vei å gå, og Tillerson må framføre utenriksministernes budskap til Russland.

Vil fjerne Assad

Han gikk til kraftig angrep på det han kaller Russlands tabbe i Syra.

- Assad har drept flere av sine egne med kjemiske våpen. Vi vil ikke at kjemiske våpen skal komme IS eller andre terrorgruppe i hende og kan ikke akseptere bruk av kjemiske våpen, sier Tillerson om forrige ukes rakettangrep.

Samtidig kom han med et klart signal til hva USA nå ønsker i det krigsherjede landet, der over 400 000 mennesker er drept siden brogerkrigen startet i 2011. USAs førsteprioritet har lenge vært å knuse IS, mens hvem som sitter ved makta ikke har vært en prioritet. Nå har Tillerson

- Vi vil forsøke å dempe volden i Syria, sørge for stabilitet og en mulighet for syrerne til å bestemme sin framtid. Vårt håp er at Bashar al-Assad ikke er en del av den framtida, sier Tillerson i dag.

Videre sa han det er «tydelig for oss alle at Assad-familien styre er i ferd med å ta slutt».

Ifølge russiske myndigheter er syriske myndigheter villige til å slippe inn internasjonale eksperter for å se etter kjemiske våpen på deres flybaser.

USA sendte fredag 58 missiler mot Shayrat-flybasen i Syria, der de mener det angivelige kjemiske angrepet ble utført fra. Russland har fordømt det amerikanske angrepet mot flybasen.

