Putin og Trump lover atomopprustning

Russlands president Vladimir Putin opplyste torsdag at landets atomvåpenprogram skal rustes opp og at våpnene skal kunne trenge gjennom et hvilket som helst atomforsvar.

- Vi må styrke det militære potensialet til våre strategiske atomvåpen, spesielt med missiler som vi kan være sikre på trenger igjennom alle eksisterende og fremtidige systemer for atomforsvar, sa Putin.

Trump vil styrke

- Vi må overvåke alle endringer i maktbalansen i den politisk-militære situasjonen i verden, spesielt langs Russlands grenser. Vi må raskt kunne lage planer for å nøytralisere trusler mot landet vårt, sa han.

Svaret fra USAs påtroppende president Donald Trump kom raskt.

- USA må styrke og utvide sitt atomvåpenarsenal inntil verden med tid og stunder kommer til fornuft når det gjelder slike våpen, heter det i en twittermelding fra Trump.

Storstilt modernisering

Russlands forsvarsminister Sergej Sjoigu anklaget nylig USA for å drive en storstilt modernisering av atomarsenalet.

Året etter at president Barack Obama var i Oslo for å hente Nobels fredspris, oversendte han en tiårsplan om modernisering av USAs atomvåpen til Kongressen.

Kongressens budsjettkontor kostnadsregnet for et par år siden planen til nærmere 3.000 milliarder kroner. Dette inkluderte ikke de nye rakettene, bombeflyene og ubåtene som er under utvikling.

(NTB)