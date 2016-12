Putins svar til Obama - stenger skole med norske barn

(Dagbladet): Russiske myndigheter svarer umiddelbart på USAs sanksjoner ved å stenge den angloamerikanske skolen i Moskva, melder russiske medier.

Over 1200 barn er elever ved skolen, og flere av disse er norske, skriver NRK. Russiske myndigheter har varslet at de vil komme med flere svar på sanksjonene i løpet av dagen.

CNN melder at russiske myndigheter også har besluttet å stenge den amerikanske ambassadens feriehus i Russland. Feriehuset ligger i nærheten av Moskva.

Kaster ut diplomater

Det var torsdag kveld USAs president Barack Obama kunngjorde en rekke diplomatiske og økonomiske reaksjoner mot Russland fordi Moskva gjennom hackerangrep skal ha forsøkt å påvirke den amerikanske valgkampen.

Blant annet har 35 russiske diplomater har fått 72 timer på seg til å forlate USA.

Avgjørelsen får det allerede iskalde forholdet mellom USA og Russland til å kjølne ytterligere, og vekker oppsikt.

- Jeg tror Obama og forsåvidt de fleste andre i amerikansk politikk oppfatter den russiske datahackingen som en så stor og alvorlig sak at de i dette tilfellet måtte gjøre noe litt større enn å bare protestere. Det berører grunnprinsippene i et demokrati som USA, og det er viktig at de markerer at de absolutt ikke finner seg i det, sa Svein Melby, seniorforsker ved Institutt for Forsvarsstudier, til Dagbladet i går.