Putins verste fiende mener det er 50 prosents sjanse for at han blir drept: - Ingen forstår hva som foregår i hodet hans

(Dagbladet): Russiske Alexei Navalny (41) blir omtalt som president Vladimir Putins verste fiende og farligste motstander. Han selv tror det er 50 prosent sjanse for at han ender opp død for å snakke ut mot president Vladimir Putin, skriver CBS news.

Ettersom Navalny er Putin-kritiker er det dessverre ikke en bisarr uttalelse. Mange har lidd samme skjebne, uten at det kan knyttes direkte til Putin.

- Han er i fengsel fordi han er min bror

Navalny er Russlands mest profilerte Putin-kritiker, og han vil utfordre Putin i det russiske presidentvalget i 2018. Egentlig er han offisielt utestengt fra stemmeseddelen.

I forbindelse med innspillingen av et Tv-program, CBSN: On Assignment, tilbrakte korrespondent Ryan Chilcote en uke med Navalny.

Hans anti-korrupsjonskampanje har medført at Navalny har fått kjenne på Kremlins vrede. Navalny har blitt dømt tre ganger over de siste fem årene, og i 2014 ble både han og hans bror dømt for underslag. De ble dømt til tre og et halvt år i fengsel.

Etter store protester mot dommen ble Alexeis dom suspendert. Broren Oleg forblir i fengsel.

Navalny føler seg ansvarlig for Olegs fengselsstraff, og mener at Kremlin gikk målrettet etter broren for å straffe ham for å snakke mot regimet.

- Det er 100 prosent, han er i fengsel bare fordi han er min bror. Det er den eneste grunnen, sier Navalny.

50 prosent sjanse for å bli drept

Etter hvert som Navalny har blitt mer og mer kjent, har også volden mot ham økt. I fjor ble han angrepet av en paramilitær gruppe i Sør-Russland, skriver CBS. I år ble han nesten blindet da noen kastet et kjemisk fargestoff i ansiktet hans.

Navalny er sikker på at det kjemiske angrepet var regimets arbeid.

På spørsmål om hva oddsen er for at han ender opp i fengsel, svarer Navalny at det er Putin som bestemmer slike ting, og «at ingen forstår hva som foregår i hodet hans».

Men når spørsmålet handler om han tror han ender opp død, er Navalny ganske så klar:

- Vel, 50 prosent for at jeg blir drept, eller 50 prosent for at jeg ikke blir drept, sier han.

Putin-kritikere ender opp døde

Noen av Putins mest kjente kritikere har endt opp døde eller i eksil, selv om det ikke finnes noen direkte bevis som binder Putin til en rekke mystiske dødsfall.

En britisk undersøkelsesrapport fra 2016 konkluderte med at Putin trolig ga klarsignal til drapet på den russiske eksagenten Aleksandr Litvinenko.

Alexander Litvinenko arbeidet som FSB-topp, før han hoppet av i 2000 og fikk politisk asyl i Storbritannia. Han døde 23. november 2006, etter å ha drukket te som var forgiftet med det radioaktive stoffet polonium-210 på et hotell i London.

Et mer nylig eksempel er Boris Nemtsov, en opposisjonspolitiker og alliert av Navalny, som ble skutt og drept like utenfor Kremlin.

Han skal ha blitt truffet av fire skudd av ukjente gjerningsmenn, som flyktet fra stedet i en hvit bil. Nemtsov ble fraktet til sykehus, men døde kort tid etter ankomst.