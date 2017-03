Rådgiveren hjalp Trump til valgseier. Nå kan også ektemannen få nøkkelstilling

(Dagbladet): Kellyanne Conway fungerer som en av presidentens nærmeste rådgivere, og hun fikk i fjor æren for å ha gjort Trump mer spiselig for velgerne.

- Hun var den første markante Trump-rådgiveren som framstod som glattstriglet. Hun er profesjonell, svært veltalende, dannet og en smart strateg, har Hilmar Mjelde ved Universitetet i Bergen, tidligere uttalt til Dagbladet.

Nå skriver Wall Street Journal at det er ventet at Conways ektemann, George Conway, vil bli nominert som leder av Justisdepartementets sivilavdeling.

Bistår presidenten juridisk

Ifølge New York Times kommer informasjonen fra personer med god kjennskap til avgjørelsen. Verken Det hvite hus eller Justisdepartementet har bekreftet opplysningene.

Avisa skriver at 53 år gamle Conway i så fall vil lede en avdeling bestående av omtrent 1000 advokater, som jobber med nasjonal sikkerhet, beskyttelse av privatpersoner, håndheving av føderale programmer og presidentens handlinger. Avdelinga jobber med juridiske spørsmål eller problemer som oppstår hos presidentadministrasjonen, og kommer til å bistå presidenten dersom innreiseforbudet havner i Høyesterett.

Politico skriver at 53-åringen er partner i advokatfirmaet Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, med utdanning fra prestisjetunge Harvard og Yale.

Han har jobbet for firmaet siden 1988 og har mye erfaring innen «lovgivning omhandlene verdipapirer, fusjoner og oppkjøp, kontraktslov, konkurranselovgivning, samt annen lovgivning både i rettssaker og i ankedomstoler», heter det på firmaets nettsider.

På 90-tallet skal han ha vært en del av advokatteamet som bisto Paula Jones, en kvinne som hevdet å ha blitt seksuelt trakassert av daværende president Bill Clinton, ifølge Bloomberg.

Søksmålet nådde aldri fram, på grunn av mangel på bevis. Clinton inngikk likevel et forlik på 850 000 dollar, tilsvarende nesten sju millioner norske kroner.

George Conway har tidligere blitt vurdert til stillingen som rådgivende advokat for Donald Trump, men han ble ikke nominert.

- Alternative fakta

Siden valgseieren i november har Kellyanne Conway gjentatte ganger fått oppmerksomhet for kontroversielle utspill.

Det var blant annet Conway som lanserte begrepet «alternative facts», i debatten om hvor mange som egentlig hadde møtt opp på presidentens innsettelsesseremoni i januar.

Det var også Conway som for en ukes tid siden dro inn mikrobølgovner i diskusjonen om avlytting. I et intervju med lokalavisa The Record, uttalte hun at «overvåkningen» kunne være enda mer oppfattende enn hva Trump har omtalt. På spørsmål om hva hun visste om avlyttingsanklagene, svarte Conway:

- Det jeg kan si er at det er mange måter å overvåke noen på nå, dessverre. Det var en artikkel denne uka som handlet om hvordan man kan overvåke folk gjennom telefonen, gjennom tv-skjermen, mikrobølgovner som forvandles til kameraer osv. Vi vet at det er fakta når man lever i en moderne tid.

Conway har i ettertid presisert at hun ikke mente at dette var overvåkningsmetoder som hun mente hadde blitt benyttet i Trump Tower, men at hun snakket om overvåkning generelt.