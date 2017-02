Ragnar Horn dømt til fem måneders fengsel

Milliardær Ragnar Horn er dømt til fem måneder i fengsel uten villkår, og dømt til å betale 34 200 kroner i erstatning til en av au pairene, melder NRK.

Tirsdag 31. januar startet rettsaken mot den tidligere styrelederen i skipsmegleren RS Platou, som står tiltalt for brudd så flere bestemmelser i utlendingsloven mellom 2011 og 2014, skriver e24.

Sammen med kona og et vennepar fra vestkanten i Oslo, har han stått tiltalt for brudd på utlendingsloven og straffeloven i forbindelse med au pair-oppholdene til fire filippinske kvinner.

I årene 2011-2014 skal ekteparet Horn hatt flere au pairer boende hjemme hos seg, to av dem skal blant annet vært filippinske søstre.

Venneparet hadde oppgitt til Utlendingsdirektoratet at den ene søsteren skulle være hos dem, men i realiteten bodde begge to hos Horn. Det er kun lov med èn.

De fire involverte har tilstått at de inngikk en proformaavtale slik at de kunne ha to au pairer samtidig.

Saken oppdateres.