Rakhmat Akilov (39) erkjenner å stå bak terrorangrepet i Stockholm

(Dagbladet).Rakhmat Akilov (39) erkjente i fengslingsmøtet i Stockholms tingrett i dag å stå bak terroren som drepte fire fredag.

Firebarnsfaren og IS-sympatisøren fra Usbekistan ble framstilt for varetektsfengsling klokka 10 i dag.

Ifølge Aftonbladet er sikkerheten rundt fengslingsmøtet enorm. Bombehunder har gjennomsøkt rettslokalene, og området rundt tingretten er avsperret.

Rakhmat Akilov ble ført inn i rettssalen rundt 10.10 i dag. Den terrormistenkte ble ført inn i tingretten med en grønn trøye over hodet, og hadde på seg grønne fangeklær.

- Er du snill og tar av trøyen, sier dommeren.

Erkjente etter fire minutter

Etter at fengslingsmøtet hadde vart i under fem minutter, erkjente Akilov terror.

Hans advokat Johan Eriksson innleder fengslingsmøtet med å si at hans klient erkjenner terror og samtykker derfor til fengsling. Akilov selv sa ingenting, skriver Expressen.

Dermed ble den åpne delen av fengslingsmøtet unnagjort på drøye seks minutter. Resten av forhandlingene vil skje bak lukkede dører. Pressen ble ført ut av lokalet, mens advokat Johan Eriksson la en hånd over Akilovs skulder, skriver Aftonbladet.

Den terrormistenkte satt med hodet bøyd mellom sin tolk og forsvarer under begynnelsen av fengslingsmøtet.

- Det er ikke vanlig at man erkjenner terror så fort. Han erkjenner ikke bare drap, han erkjenner terror, sier advokat Mari Schaub.

Sterk mistanke

- Siden jeg anholdt Rakhmat Akilov ber jeg om at han fengsles. Han er mistenkt for terror i Stockholm, sa aktor Mats Ihrman innledningsvis under fengslingsmøtet.

Mistankene mot 39-åringen er svært sterke, ifølge politiet.

- Det kommer til å være omfattende sikkerhetstiltak, på samme nivå som når saker med grov, organisert kriminalitet går for retten, sier Thomas Östman, sikkerhetssjef ved Stockholms tingsrett, til Ekot.

Fengslingsmøtet startet i Stockholm tingrett klokken 10, og en russisk tolk vil være til stede. Store deler av fengslingsmøtet går for lukkede dører.

Akilovs advokat Johan Eriksson ville før fengslingsmøtet ikke si hvordan hans klient stiller seg til mistankene. Eriksson var ordknapp da han ankom Stockholms tingrett tidligere i dag. I utgangspunktet hadde Rakhmat Akilov ønsker seg en sunnimuslimsk advokat.

- Dere kommer til å få høre min klients forklaring om 25 minutter, under forhandlingene, sier kjendisadvokaten, ifølge Expressen.

Svenske medier har imidlertid meldt at Akilov flere ganger i avhør har erkjent å stå bak lastebilangrepet.

Oppbudet av svensk og internasjonal presse under fengslingsmøtet er stort.

- Svært trygg på rett gjerningsmann

Det finnes flere typer bevis som peker mot den mistenkte gjerningsmannen, både tekniske bevis, bilder og opplysninger fra Akilov selv, ifølge rikspolitisjef Dan Eliasson.

De fire drepte var en svensk jente i skolealder, en kvinne fra Uddevalla, en 41-årig britisk mann og en kvinne fra Belgia. Ni personer er fortsatt innlagt på sykehus. For to av dem er tilstanden alvorlig.

- Når det gjelder etterforskningen, føler jeg med svært trygg på at vi har rett gjerningsmann som kjørte lastebilen, sa den svenske politidirektøren Dan Eliasson på en pressekonferanse mandag, ifølge NTB.

En annen person som ble pågrepet i saken søndag, må framstilles for varetektsfengsling innen onsdag formiddag. Vedkommende er i likhet med Akilov siktet for terrorforbrytelser og drap.

Svensk politi har tidligere uttalt at etterforskningen av saken kan komme til å ta så mye som et år.

Saken oppdateres