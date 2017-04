Rakhmat Akilov (39) skulle utvises fra Sverige. Nå er han siktet for angrepet i Stockholm

(Dagbladet): Det er Rakhmat Raimovich Akilov (39) fra Usbekistan, som er siktet for terror gjennom mord, etter angrepet i Stockholm fredag ettermiddag.

I sine profiler i sosiale medier - som lørdag ble slettet - har han blant annet vist fram sine drømmer om et liv i luksus.

På en pressekonferanse søndag formiddag bekreftet svensk politi at han skulle utvises fra Sverige etter å ha fått avslag på søknad om asyl.

- Vil ikke kommentere

Politiet mener at det er Akilov som i 14.50-tida kjørte en kapret lastebil inn i folkemengden i Drottninggatan i Stockholm, og drepte fire og skadet 15 personer.

Hans forsvarer, Johan Eriksson, sier til Dagbladet at han ikke vil kommentere hvordan klienten stiller seg til siktelsen.

- Hva han har sagt i avhør og hvordan han stiller seg til mistankene vil jeg ikke kommentere, sier han.

Expressen skriver at han i avhør har erkjent å stå bak angrepet, og at han skal ha uttrykt at han er «fornøyd» med hva han har gjort. Eriksson vil ikke kommentere påstandene.

Pengebilder

De siste årene har Akilov eksponert sine tanker og drømmer på Facebook. Der var det også flere pengebilder som viser at drømmen om et liv uten bekymringer for det daglige brød fortsatt står sentralt.

I tillegg har han i økende grad delt sin støtte til hellige krigere både i IS og den sterkt islamittiske og jødefiendtlige grupperingen Hizb ut-Tahrir, som er forbudt i land som Russland og Tyrkia.

Dette er en gren av en religiøs gruppering som ønsker å skape en islamsk stat i Midtøsten og Sentral-Asia.

Religionsforsker Kari Vogt ved UiO sier til Dagbladet at den har en lang historie.

- De vil opprette et kalifat, og har i tillegg et antisemittisk budskap, men avviker fra IS på flere punkter. Organisasjonen er mer teoretisk og intellektuell. Hizb ut-Tahrir er heller ikke kjent for å ha en eksplisitt voldelig profil, sier Vogt om bevegelsen som ble opprettet på 50-tallet.

Det russiske nettstedet Fergana, som har fokus på de gamle Sovjet-republikkene i Sentral-Asia, har identifisert den terrormistenkte som en mann fra Samarkand.

Verdensarvbyen, som i vesten er mest kjent som et knutepunkt på Silkeveien mellom Kina og Europa, er den nest største byen i det mest folkerike -stan-landet, Usbekistan (30 millioner innbyggere).

Det svenske magasinet Expo og flere svenske aviser har gransket 39-åringens «russiske liv» på sosiale medier og hans Facebook-profil før den ble fjernet lørdag.

- Slik vil jeg leve

Da han fortsatt var aktiv på russiske sosiale medier, la han blant annet ut et bilde av en velfødd, tydelig for nøyd sultan som lå på en madrass og spiste druer - omkranset av åtte nikab-kledde kvinner.

- Slik vil jeg leve. Ikke så verst, bror, skrev mannen da i en kommentar til bildet.

Han har vært engasjert i debatter om russiske rikfolk som angivelig skor seg på innvandring til Russland og «svart» arbeidskraft fra de gamle Sovjet-republikkene.

På Facebook-profilen, som nå er fjernet, har han lagt ut av familien ved middagsbordet og bilder av seddelbunker og barn som poserer med penger. Det er trolig hans egne barn.

Han og kona har fire barn, ifølge flere kilder, og resten av familien bor fortsatt i Usbekistan.

Innholdet han selv har publisert på Facebook og likes'ene peker i flere retninger i forhold til sosialt og religiøst ståsted.

IS-videoer

Han har lagt ut IS-videoer seinest i 2016.

Samtidig som han har støttet hatpredikanten Bilal Phillips, som har heiet fram selvmordsbombere, uttrykker han også støtte til buddhismen og mormonerkirken, til den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnij, og den tidligere russiske presidenten Dmitrij Medvedev.

Det har foreløpig ikke kommet fram hvor lenge han har vært i Sverige, der han har jobbet som maler og som bygningsarbeider i firmaer som driver med sanering av asbestholdige bygninger.

Flere kilder melder at 39-åringen seinest i januar i år fikk avslag på sin søknad om asyl i Sverige og fått påbud om å forlate Sverige. Det skal ha bidratt til at han de siste månedene har levd enda mer rotløst enn tidligere.

Han skal ha brukt to identeter, i likhet med en stor andel utlendinger i Sverige med uavklart eller avslått oppholdstillatelse.

Hans registrert adresse i Stockholm-området har siden april 2015 vært en leilighet i bydelen Hjulsta. Der har han aldri bodd, ifølge en kvinne fra Usebekistan og hennes barn.

- Jeg fikk spørsmål fra noen om han kunne bruke leiligheten min som postadresse, og vi usbekere hjelper hverandre, sa kvinnen til Dagens Nyheter først.

Jobb og penger til familien

Hennes inntrykk var at mannen var opptatt av å jobbe og skaffe penger til familien i hjemlandet.

Seinere lørdag ble kvinnen og hennes 17 år gamle sønn pågrepet av politiet. De ble løslatt etter å ha forklart seg om kjennskapet til 39-åringen.

Mens adressen var Hjulsta, bodde terrormistenkte i en 20 kvadratmeters leilighet i forstedet Välingby sammen med flere andre arbeidsinnvandrere, de fleste i renholdsbransjen.

Der gikk svensk politi til razzia samme år med mistanke om at ureglementert renholdsjobbing gikk til å finansere terror. Fem mann fra miljøet rundt denne boligen ble tiltalt.

Tre ble dømt for skatteunndragelser og triksing med regnskap, men påtalemyndighetene fikk ikke gehør for terrorfinansiering.

Løp hele tiden

39-åringen var ikke blant de tiltalte, men ble registrert i Säkerhetspolisens søkelys.

Ifølge Expressen har han de siste månedene bodd på en tredje adresse - i en leilighet i Stockholm-forstedet Vårberg.

Naboer sier til avisa at han alltid var trivelig og hjelpsom overfor dem. Det har også vært et samtaleemne i blokka at den nye naboen alltid holdt full ut og inn av hoveddøra og at han forserte trappa i tre trinn av gangen.

- Kan sprengstoff

En sjef i et bygningsfirma forteller til Expressen om at 39-åringen var til et jobbintervju om asbestfjerning.

Han hadde de nødvendige sertifikatene for slik risikofylt arbeid i Sverige. Det var en kollega av denne sjefen som hadde holdt kurset.

Utover i jobbintervjuet hadde terrormistenkte selv fortalt at han hadde kvalifikasjon i tillegg som kyndig med sprengstoff.

Denne tilleggsopplysningen hadde sjefen nærmest fleipet bort med at det ikke var nødvendig med slike kvalifikasjoner til jobben han hadde søkt.

Dagbladet snakket med Hizb ut-Tahrirs skandinaviske talspersoner lørdag. De understreket at ikke har noen tilknytning til angrepet.

- Vi understreker at vi ikke overhodet har noen forbindelse til hendelsene i Stockholm i går. Enhver som kjenner en smule til Hizb ut-Tahrir, vet at vi er mot den slags adferd. Voldelige handlinger er på ingen måte en del av vårt arbeid.

- Vi er hundre prosent sikre på at ingen av våre medlemmer er involvert i dette.

Organisasjonen kommenterte ikke Dagbladets spørsmål angående hvorvidt organisasjonen har et antisemittisk budskap.