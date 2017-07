Ram Nath Kovind (71) er blant Indias lavkaster. Nå kan han bli landets neste president

Du har neppe hørt om han før, men 71-årige Ram Nath Kovind, kan bli Indias neste president. Kovind tilhører en av Indias lavkaster, en av de såkalte dalitene.

Dalitene er en sekkebetegnelse for de laveste kastene, de man tradisjonelt ikke skulle berøre eller ha noe med å gjøre. Dalitene utgjør rundt 16,6 prosent av Indias befolkning, og har vært Indias fattigste og mest undertrykte.

Overraskende

India ble frigjort fra Storbritannia i 1947, og fikk sin egen grunnlov i 1950.

- India har helt siden landet fikk egen grunnlov i 1950 hatt en reservasjonsordning der de laveste kastene får en viss politisk representasjon, forteller Guro Warhuus Samuelsen, doktorgradsstipendiat ved IKOS, Universitetet i Oslo.

Hun er likevel overrasket over at det nettopp kan bli 71-årige Kovind som president:

- At en dalit blir valgt, er ikke så overraskende, siden de ulike lavkastegruppene innenfor dalitene har organisert seg siden 1980-tallet. Det er mer at Kovind er en såpass lite kjent person da hans kandidatur ble lansert. Han var en lite synlig talsperson, sier Samuelsen.

Felles identitet

Sjøl skriver hun en avhandling om et lavkasteparti i Nord-India, som også er med i dalit-sekkeposten.

- Dalitene har klart å skape en felles identitet for å igjen kunne mobilisere politisk. Det har de også klart. Dalitene har utgjort - og er fremdeles - størstedelen av Indias fattige, men har fått en markant bedret livssituasjon. Lese- og skriveferdighetene er en indikator på det, sier Samuelsen.

Inntil i forrige måned var Kovind guvernør i Bihar-regionen. Men så ble han lansert som presidentkandidaten til statsminister Narendra Modi og hans regjering, skriver The Guardian.

Som en konge

Indias president velges for fem år. Presidenten har ikke politisk makt, men er mer en seremoniell figur, ikke ulikt Norges konge.

Inderne gikk til stemmeurnene i dag, og presidenten offentliggjøres torsdag. Kovind antas å vinne relativt klart. Statsminister Modi var en av de første til stemmeurnene i dag, og sier at han ser fram til å jobbe med Kovind.

- Min regjering vil samarbeide på alle fronter med ham, sa Modi i dag, ifølge The Independent.

Dalit mot dalit

Motkandidatene er også en dalit, og heter Meira Kumar, tidligere diplomat og opposisjonens kandidat.

- Dalitene er sammen med muslimene (14,2 prosent) de største minoritetsgruppene i India. At begge presidentkandidatene er dalitere viser at de har innflytelse i India. Samtidig sliter for eksempel dalit-gruppen jeg skriver om med intern splittelse, sier Samuelsen.

Gjennom årtider ble dalitene sett på som urene mennesker, som ikke fikk bevege seg overalt i samfunnet. De har tradisjonelt levd med utestengelse og ekstrem fattigdom.

Nå gjenstår det å se om dalit-gruppene får det bedre med en av sine egne som president.