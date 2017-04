- Ranere med automatvåpen slo til utenfor Stockholm

(Dagbladet): Et vekslingskontor i Jakobsberg utenfor Stockholm ble onsdag formiddag utsatt for et væpnet ran.

Det melder Aftonbladet.

Tre ranere skal ha vært bevæpnet med automatvåpen og det skal ha blitt løsnet skudd på stedet, ifølge Aftonbladet.

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 11.37. Ved 12.10-tida var politiet på stedet og snakket med vitner, ifølge Aftonbladet.

Gjerningspersonene skal ha flyktet fra stedet i en bil som nå brenner i nærheten av ransstedet, men vitner skal ha sett ranerne så bytte bil, ifølge Aftonbladets opplysninger.

Overfor Expressen kunne imidlertid ikke politiet sette den brennende bilen i sammenheng med ranet.

De bekreftet imidlertid at det har blitt hørt høye smell i forbindelse med ranet, men ønsker ikke spesifisere om det kan være skudd som har blitt hørt.

Bilder fra Expressen publiserer viser et rundt hull i et vindu til vekslingskontoret.

Nå foregår det en storstilt politijakt med helikopter, hundepatruljer og vanlige patruljer etter de tre ranerne.

Jakobsberg er et tettsted i Järfälla kommune rundt 1,5 mil utenfor Stockholm.

Dagbladet oppdaterer saken.