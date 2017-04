Rapport: Piloter med elendige språkferdigheter gambler med passasjerenes sikkerhet

(Dagbladet): Sikkerheten i lufta blir satt i fare som følge av utenlandske piloters dårlige engelskferdigheter. Det kommer fram i en fersk rapport forfattet på vegne av det engelske luftfartstilsynet, CAA.

Arbeidet med rapporten ble påbegynt i 2013, og undersøkelsesmaterialet baserer seg på innrapporteringer fra 2012 og første halvdel av 2013.

Av rapporten, som er finansiert av det britiske samferdselsdepartementet, framgår det at piloters språkferdigheter ikke møter de internasjonale standardene som er satt. Derfor er det grunn til å tro at enkelte piloter jukser på engelskprøvene sine, heter det.

I tillegg mener rapportforfatteren at det er grunn til å tro at noen av dem som ikke har engelsk som morsmål, ikke blir testet, men at de får tildelt bekreftelse, på grunn av vennskapsforhold eller liknende, på at de holder språknivå fire, som er det som trengs for å møte internasjonale standarder.

267 tilfeller

Av undersøkelsene, som ble gjennomført av Dr. Barbara Clark, lingvist og antropolog med mer enn ti års erfaring innen luftfart, ble det funnet «påståtte bevis for at det var blitt jukset» etter at en pilot klarte å stå på eksamen etter bare ti dager med lesing, noe som skal være «så godt som umulig», ifølge rapporten.

Clark har i undersøkelsesfasen gjennomgått 267 tilfeller av misforståelser og feilkommunikasjon i luftfart i 2012 og deler av 2013. 89 av disse tilfellene fant sted i Storbritannia.

Ved én anledning, som nevnes i rapporten, viser man til en hendelse ved Midlands-flyplassen, der et fly taxet ut på rullebanen uten klarering fra flygelederen, skriver .

98 av innrapporteringene inneholder feilkommunikasjon eller misforståelser mellom en britisk pilot og en ikke-britisk flygeleder - i 79 av disse tilfellene var det de britiske pilotene som misforsto ikke-britiske flygeledere.

Misforståelser av tall skal være årsak til 44 av hendelsene i 2012 og 2013, mens 74 tilfeller av dårlig kommunikasjon skal være registrert i løpet av disse årene. I tillegg skal 61 av tilfellene omhandle feil som flygekontrolltjenesten ikke klarte å fange opp.

Clark skriver også at den britiske kulturen for å rapportere inn tilfeller av misforståelser og feilkommunikasjon kunne vært bedre, og at det er underrapportering som er det mest problematiske sett fra et forskningsståsted.

Mener det er et reellt problem

André Skandsen, leder i Flysikkerhetskomitéen i Norsk pilotforbund i Parat, sier at undersøkelsen avdekker et reellt problem.

Han har ikke lest rapporten, og kommenterer saken på generelt grunnlag, men mener imidlertid at vi helt sikkert har hatt hendelser også i Norge, som har oppstått på grunn av dårlig kommunikasjon.

- Heldigvis holder alle skandinaviske piloter et godt nivå i engelsk fra før. Noen har også tatt utdannelsen sin i forsvaret eller i utlandet, hvor engelsk brukes som hovedspråk. I asiatiske, afrikanske og noen østeuropeiske land, vil man ikke nødvendigvis bruke engelsk som hovedspråk, annet enn når man opererer på internasjonale lufthavner, sier Skandsen.

- Enkel måte å slippe unna på

Både ved sivil og offentlig pilotutdanning er det et krav om «tilfredsstillende engelskkunnskaper», på grunn av sikkerhet. Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO), opprettet i 2008 en internasjonal evaluering av språkferdigheter, som ble satt i verk i 2011.

- De fleste land implementerte dette regelverket, men det kan være vanskelig å sørge for at de som skal benytte seg av disse testene, både piloter og andre lands myndigheter, faktisk gjør det på en måte som sikrer at det er en reell test.

Skalaen på ICAOs test går fra 1 til 6. Man må ligge på nivå 4 - operational - for å ha bestått.

- Dersom du får karakter 6 behøver du ikke nødvendigvis å sjekkes igjen seinere. Hvis du for eksempel kommer fra et østeuropeisk land, som ikke opererer med engelskundervisning i grunnskolen og hvor engelsk ikke brukes ofte, vil det å finne en måte å få 6 på, være en enkel måte å slippe unna videre testing på, selv om det kan være åpenbart at de ikke egentlig holder dette nivået. Får du 4 eller 5, må du derimot testes med jevne mellomrom.

Han mener at det er konkurransen om lavest mulige kostnader som skader nivået til selskaper og ansatte hos disse selskapene.

- ICAO-testen er jo bare et mål for å få folk opp på minimumsnivået, slik at de kan gjennomføre jobb i engelskspråklige miljøer. Men alt henger jo sammen. Har du ikke ordforråd vil muligheten for å kunne kommunisere utover absolutt minimum, være veldig sårbar, sier Skandsen.