(Dagbladet): Både CNN og Washington Post melder at lørdagens telefonsamtale mellom USAs president Donald Trump og Australias statsminister Malcolm Turnbull skal ha blitt både kortere og mindre vennskapelig enn forutsett.

- Verste samtalen hittil

Det som i utgangspunktet er en samtale mellom to nære allierte skal etterhvert ha blitt så opphetet at samtalen, som egentlig skulle vart i en time, ble avbrutt av Trump etter 25 minutter.

Trump skal på et tidspunkt ha informert Turnbull om at han hadde snakket med fire andre verdensledere den dagen, inkludert Russlands president Vladimir Putin, og at «dette er den klart verste samtalen».

Bakgrunnen for Trumps raseri skal være at Turnbull forsøkte å få bekreftet at USA ville holde sin avtale om å ta imot 1250 flyktninger fra et mottakssenter i Australia, en avtale som ble inngått av Obama-administrasjonen.

Trump skal ha gitt uttrykk for at avtalen er ekstremt uheldig for ham politisk, og skal sågar ha anklaget Australia for å forsøke å eksportere «de neste Boston-bomberne».

Etterhvert skal Trump altså ha blitt så irritert at han avsluttet samtalen.

- Vil studere avtalen

Samtalen fant sted dagen etter at Trump underskrev sin presidentordre om det omstridte innreiseforbudet.

Mange av flyktningene det er snakk om kommer fra landene på Trumps liste.

Presidenten gjør heller ikke sitt for å avkrefte påstandene til de to amerikanske mediene. Etter at de to publiserte artiklene om telefonsamtalen tvitret Trump, som pleier å gå til angrep på medier han mener skrive noe usant, om sin misnøye med flyktningeavtalen.

«Kan dere tro det? Obama-administrasjonen gikk med på å ta tusenvis av ulovlige innvandrere fra Australia. Hvorfor? Jeg vil studere denne dumme avtalen».

Do you believe it? The Obama Administration agreed to take thousands of illegal immigrants from Australia. Why? I will study this dumb deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 2, 2017

Tidligere denne uka sa talsmann for Det hvite hus, Sean Spicer, at Trump-administrasjonen vil holde avtalen, men at flyktningene ville sjekket ekstremt nøye.

Men Trumps tweet antyder kanskje noe annet.

Vil ikke kommentere

Ifølge Australias statsminister Turnbull har Trump også forsikret ham om at USA vil ta imot flyktningene, men han ønsket ikke å gå nærmere inn på telefonsamtalen mellom de to.

- Jeg kommer ikke til å kommentere en samtale mellom meg selv og USAs president utover det vi har sagt offentlig, og dere kan sikkert forstå grunnene til det. Det er bedre at disse samtalene gjennomføres oppriktig, ærlig og privat. Hvis dere ser rapporter om samtalene så vil ikke jeg ha noe å tilføre dem, sier Turnbull.

En kilde i Trump-administrasjonen bekrefter overfor Washington Post at samtalen de to imellom skal ha vært fiendtlig, men at samtalene med andre statsledere skal ha vært «hyggelige og produktive».