Raser etter at han ble arrestert for drapet på Diktator-Kims halvbror:

(Dagbladet): Den 13. februar ble Kim Jong-nam, halvbror til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un, forgiftet på en flyplass i Malaysia.

Åtte nordkoreanske statsborgere er blitt arrestert i forbindelse med drapet. Blant dem er den nylig løslatte Ri Jong-Chol.

Sterke anklager

Ri var ikke nådig i beskrivelsen av det malaysiske politiet.

- De fortalte meg at jeg måtte si meg skyldig. Hvis ikke, ville de drepe familien min, sier Ri Jong-Chol, ifølge Sky News.

Ri ble løslatt grunnet manglende beviser. Han var ikke på flyplassen dagen da Kim Jong-nam ble drept, og hevder også å selv ha blitt truet

Nordkoreaneren mener det hele er et komplott. Ri reagerer sterkt på at han, ifølge seg selv, ble anklaget for å ha vært hjernen bak drapet.

- Jeg har innsett at dette er en felle, de ville bruke meg i et forsøk på å ødelegge mitt lands rykte, hevder nordkoreaneren om drapet som har blitt et internasjonalt politisk tema.

Hevder seg lurt

Politiet i Malaysia leter fortsatt etter ytterligere sju personer, mistenkt for å ha koblinger til drapet.

To kvinner, indonesiske Siti Asiyah (25) og vietnamesiske Doan Thi Huong (28) , er siktet for å ha drept Kim Jong-nam.

Ifølge malaysiske myndigheter ble 45 åringen drept ved hjelp av nervegiften VX - en gift som står på FNs liste over masseødeleggelsesvåpen.

Begge kvinnene hevder de trodde at de var med på et TV-stunt. Doan Thi Huong sier at hun fikk verdier tilsvarende 750 kroner for å delta.

Diplomatisk krise

Nord-Korea nekter for at de står bak drapet på Kim Jong-nam.

Landet omtaler de alvorlige beskyldningene som en «fornærmelse», og hevder at diktatorens halvbror døde av naturlige årsaker.

Drapet har også ført til en alvorlig diplomatisk krise mellom Malaysia og Nord-Korea. I tillegg har USA avlyst et møte med nord-koreanske diplomater.

I forrige måned ville flere av landets politikere ha Nord-Korea tilbake på USAs terrorliste.

- Vi skulle aldri ha tatt dem av lista i utgangspunktet, sier Brad Sherman, kongressmann for Demokratene, ifølge The Guardian, om drapet de er sikre på at Nord-Korea står bak.

- Ment som en avskrekker

Det faktum at nervegiften VX ble brukt, har ytterligere styrket denne mistanken.

Kristian Gustafson , forsker og etterretningsekspert ved Brunel Centre of Intelligence i London, mener nordkoreanerne med vilje har etterlatt synlige spor.

Dette for å vise hvordan Nord-Koreas regime slår ned på kritikere.

- De har gjennomført drapet på en så dramatisk og høyprofilert måte for å vise at de er ekstreme, og det er ment som en avskrekker mot andre som kunne tenkes å utfordre regimet, sa Gustafson til Dagbladet forrige måned.