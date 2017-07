Raser etter at noen brøt seg inn og slapp løs 30 000 mink: - Disse idiotene tror de gjør det rette

(Dagbladet): Myndighetene i delstaten Minnesota i USA forteller at så mange som 40 000 mink er på rømmen etter at noen brøt seg inn på en pelsfarm og slapp alle dyra fri.

Don Gudmundson, sheriffen i Stearns County, sier til Minneapolis Star Tribune at han tror en «militant» dyrevernorganisasjon står bak, og anslår at dyra har en verdi på mer enn 750 000 dollar. Dette tilsvarer i overkant av seks millioner norske kroner.

- Disse idiotene tror de gjør det rette, sier sheriffen.

- Vil ikke overleve

Avisa skriver videre at myndighetene er engstelige for hva som kan skje med økosystemet når mellom 30 og 40 000 mink plutselig blir introdusert.

Minken er kjent for å kunne være aggressiv, og de er bekymret for hva som kan skje med både dyr og mennesker som kommer i kontakt med rømlingene.

Det er også bekymringer knyttet til minkenes evne til å overleve i villmarka.

Dette er dyr som har tilbragt hele sitt liv i fangenskap, og de har ikke fått noen form for opplæring i hvordan de skal jakte mat.

- Noen av minkene dør av stress, og mange kommer til å sulte ihjel. Mødrene deres har ikke lært dem hvordan de skal jakte. Andre kommer til å bli overkjørt av biler, sier Gudmundson.

Mannskaper fra både politiet og pelsfarmen jobber nå med å fange inn så mange av dyra de kan.

Norge

Også i Norge har større antall mink blitt sluppet fri fra pelsfarmer. NRK Vestfold skrev i 2005 om hvordan 3500 ble sluåppet løs av aktivister.

Bjørn Dag Gundersen som da var informasjonssjef i Norges Pelsdyrlag omtalte det hele som en «dyretragedie».

- Disse dyrene har ingen mulighet til å klare seg på egenhånd i naturen. De kommer rett og slett til å sulte ihjel, as han.

Den amerikanske minken ble innført til Norge i 1927. Til å begynne med fantes det bare isolerte bestander rundt pelsfarmene, men på grunn av rømminger og utslipp har den spredd seg til nesten hele landet.

Vil ikke avvikle

Pelsdyrhold er kontroversielt også her hjemme. I november i fjor var det knyttet spenning til hvorvidt regjeringa ville avvikle pelsdyrnæringa. De besluttet å beholde næringa, men innføre strengere krav til dyrevelferd.

Forslaget om avvikling av næringen ble som ventet nedstemt i næringskomiteen med 59 mot 43 stemmer i januar. Arbeiderpartiet, SV, Venstre og MDG stemte for avvikling.

I begynnelsen av mars ba Landbruks- og matdepartementet Norges Bondelag, Pelsdyralslaget og Småbrukarlaget om å utarbeide et regelverk som har et generelt forbud mot gruppehold av mink, men som åpner for gruppehold på gårder som deltar i et dyrevelferdsprogram som oppfyller strenge krav til dyrevelferd.

Ett av kravene blir at dyreholderen har kurs og bestått eksamen i gruppehold av mink.

- Dyrevelferdsprogrammet vil gjøre det enklere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs. Næringen går foran og innfører gullstandard for dyrevelferd, sa leder Bertran Trane Skadsem i Norges Pelsdyralslag til Nationen i april.