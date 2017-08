Raser mot Frp-Sivs skatteløfte

(Dagbladet): Frp har flere ganger denne perioden gått til krig mot kommunenes mulighet til å innføre eiendomsskatt - senest i et intervju i Dagbladet denne uka.

Likevel har antallet kommuner som har eiendomsskatt på bolig og fritidseiendommer økt kraftig i inneværende stortingsperiode.

Nå tar KS-leder og Høyre-politiker Gunn Marit Helgesen et oppgjør med Frp-leder Siv Jensens løfte om å avskaffe eiendomsskatten.

- Det som opprører meg er at man skaper et inntrykk av at eiendomsskatt går til tull og tøys. Jeg kjenner ingen ordførere som med lett hjerte krever inn eiendomsskatt for å sløse bort pengene. De gjør det for å gi god skole, gode kulturtilbud, og gode velferdstilbud. Det kaller ikke jeg tull og tøys, sier Helgesen til Dagbladet.

Hun mener det er åpenbart at kommunene må få bestemme selv, slik Høyres landsmøte flere ganger har kommet fram til.

- KS har ikke noe standpunkt på om man er for eller i mot eiendomsskatt, men mener kommunene skal ha råderett til å påvirke egne inntekter. Muligheten til å kreve inn eiendomsskatt er en veldig viktig bit av det lokale selvstyret, og så får man lokalt avgjøre om man skal ha eiendomsskatt eller ikke. Det er jo velgerne som hvert fjerde år velger hvem som skal styre kommunen, sier Helgesen, som understreker at hun snakker på vegne av alle landets kommuner og fylkeskommuner.

Vil ramme tilbud lokalt

Helgesen sier hun gjerne tar debatten om alternativer til eiendomskatt, men er tydelig på at kommunene i så fall må kompenseres for de tapte inntektene.

Også der er hun uenig med Frp-leder Siv Jensen, som mener det ikke er nødvendig med noen kompensasjonsordning.

Helgesen sier det Frp-leder Siv Jensen foreslår vil kunne få store konsekvenser for kommune-Norge hvis det blir offisiell politikk.

- Det er uomtvistelig at det vil gå utover velferdstilbudet til innbyggerne, og det er et ganske sterkt utspill når Frp sin leder sier at de vil ta bort eiendomsskatten som alternativ uten å kompensere på noe vis. Det vil gi mange kommuner et solid nedtrekk i økonomien. Vi kan ikke late som om det er bare å ta det bort, sier Helgesen, som i tillegg til å være styreleder i KS også er fylkesleder i Telemark Høyre.

Hun påpeker at eiendomsskatten er den eneste skatten norske kommuner har mulighet til å kreve inn selv, i motsetning til kommuner i for eksempel Sverige.

Kraftig økning

366 av 419 norske kommuner har i dag eiendomsskatt, og av disse har 282 den mest upopulære varianten som rammer eiere av boliger og fritidseiendommer.

Det er en kraftig økning siden de rødgrønne forlot regjeringskontorene i 2013 , da antallet kommuner med eiendomsskatt på bolig var 205.

Økningen er på 19 prosent på tre år, fra 48 prosent av det totale antallet norske kommuner til 67 prosent i dag.

Det er heller ikke noen konsekvent linje fra Frp lokalt. Av fem norske kommuner med Frp-ordfører, har to kommuner eiendomsskatt, mens tre ikke har det.

Leder Helge Andre Njåstad (Frp) i kommunalkomiteen på Stortinget svarer på utspillet fra KS med å gå til frontalangrep mot Helgesen.

- Hun snakker ikke som en borgerlig KS-leder når hun er opptatt av å verne om eiendomsskatten, og det er i realiteten det hun gjør når hun argumenterer for at eiendomsskatten ikke skal kunne være en nasjonal skatt. Jeg mener skatteleggingen i Norge er et nasjonalt ansvar, og paradokset vi nå ser ved at regjeringen senker skattene med 20 mrd mens kommunene øker eiendomsskatten, viser at vi må plassere ansvaret for skatteburden nasjonalt, sier Njåstad til Dagbladet.

Angriper Helgesen

Stortingsrepresentanten fra Frp var tidligere ordfører i Austevoll kommune, og avskaffet den gang eiendomsskatten der.

Han mener andre kommuner kunne gjort det samme.

- Forskjellen mellom kommunene blir utjevnet gjennom inntektssystemet, og i utgangspunktet betyr det at alle kommuner skulle kunne drive likt. Samtidig ser vi at 60-70 av landets kommuner faktisk klarer seg uten eiendomsskatt. Hvordan forklarer man det?, spør Njåstad.

- Det er vel forskjell på en kommune som Austevoll og for eksempel Bindal i Nordland eller Torsken på Senja?

- Det er ikke så stor forskjell bortsett fra at Torsken og Bindal har Nord-Norgestilskudd og at de får fordeler gjennom inntektssystemet, så de har jo bedre økonomisk forutsetninger enn Austevoll, sier Njåstad.

- Er det virkelig mulig å se for seg det Frp nå foreslår, uten å gi kommunene noen kompensasjon?

- Vi kompenserer jo gjennom å fortsette å styrke kommuneøkonomien år for år.

- Det er også to Frp-kommuner som har eiendomsskatt?

- Ja, i Hvaler ble det innført mot våre stemmer, ved at Høyre dannet flertall med de andre partiene. I Mandal har vi bare styrt to år, så der jobber vi med å redusere den, uten at vi helt har kommet i mål ennå.

- Hvorfor har eiendsomskatten økt så kraftig i en periode med bedret kommuneøkonomi?

- Forklaringen er at vi fikk rødgrønt flertall i mange nye kommuner i 2015, og med det kom flere nye kommuner til som startet innkreving av eiendomsskatt etter valget, sier Njåstad.