Raseri-dag i Jerusalem: - Frykter religiøs krig

Palestinians clash with Israeli security forces near Lions' Gate in Jerusalem as tensions over holy site escalate. https://t.co/NTtIJQiLAv pic.twitter.com/UR89xTw3rZ — ABC News (@ABC) July 21, 2017

(Dagbladet): I dag tidlig holdt både israelere og palestinere pusten: Hvordan vil denne fredagen, den viktigste muslimske bønnedagen, utarte seg?

Flere palestinske grupper kalte dagen for «raseriets dag». Palestinerne ville protestere mot at israelerne har utplassert metalldetektorer og overtatt vaktholdet inn til de muslimske helligdommene, al-Aqsa-moskeen og Klippedomen.

Fakta Haram al-Sharif / Tempelhøyden Et var verdens helligste og mest konfliktfylte steder, og er hellig for jøder, muslimer og kristne.

Muslimene kaller høyden for Haram al-Sharif, mens jødene kaller den Tempelhøyden.

Her var jødenes hellige tempel - og her står muslimenes like hellige gudshus: al-Aqsa-moskeen og Klippedomen.

Den hellige plassen var under jordansk kontroll inntil Israel okkuperte Øst-Jerusalem i 1967. I dag kontrollerer israelsk politi adgang, men plassen administreres av den islamske stiftelsen Waqf.

Kun muslimer har lov til å be. Jøder kan besøke høyden.

Palestinernes andre intifada - al-Aqsa-intifadaen - startet i september 2000 etter at Ariel Sharon besøkte plassen.

Tre personer ble drept og nær 400 hundre skadd i det som ble voldsomme sammenstøt en rekke steder i Øst-Jerusalem - og i en rekke byer på det israelsk-okkuperte Vestbredden i dag, melder Ha'aretz.

Bryter Israel-kontakt

Fredag kveld går palestinernes president, Mahmoud Abbas ut og sier at palestinske myndigheter vil bryte all kontakt med Israel inntil metalldetektorene utenfor den hellige høyden fjernes, melder Ha'aretz.

- Jeg erklærer at vi bryter all kontakt med den israelske siden fram til de avslutter sine tiltak rundt al-Aqsa-moskeen, sier Abbas, ifølge Al Jazeera.

Videre ber Abbas om at palestinske fanger løslates. Palestinske myndigheter vil også sende sykehusregningene for alle de som i dag ble skadd i dagens sammenstøt til israelske myndigheter, melder Ha'aretz.

Palestinians pray Friday prayers on the streets of the Old City, East #Jerusalem in defiance of Israeli metal detectors at #AlAqsa Mosque pic.twitter.com/1XLfUKzoL0 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) July 21, 2017

- Religiøs krig

Hittil har det vært den palestinske stiftelsen Waqf som har bestemt hvem som får komme inn og ut til moské-området, men det ble endret da to israelske politifolk ble skutt og drept for en uke siden, i tillegg til de tre israelsk-palestinske gjerningsmennene.

Da ble al-Aqsa-moskeen ble stengt, for første gang siden Israel okkuperte Øst-Jerusalem for femti år siden. Så kom de enorme metalldetektorene.

- Vi er alle samlet. Det er vårt ansvar å beskytte al-Aqsa-moskeen, og vi vil ikke gi oss. Vi ber Jordan om å gripe inn. Hvis ikke vil Israel lede oss inn i en religiøs krig, sier Abdala Athem Salhab, leder for Waqf-rådet som egentlig har sikkerhetsansvaret for inngangen til de to moskeene, ifølge Middle East Eye.

- Demonstrasjonene fortsetter

Palestinerne kaller den Haram al-Sharif - og jødene kaller området for Tempelhøyden: Et av verdens helligste - og mest konfliktfylte steder. Det var her jødene hadde sitt hellige tempel - og muslimene har al-Aqsa-moskeen og Klippedomen.

Det var til Tempelhøyden at den nå avdøde israelske statsministeren Ariel Sharon gikk i 2000 - som igjen utløste den andre palestinske intifadaen.

- Vi gir oss ikke med dette. Demonstrasjonene vil bli større, og sammenstøtene vil fortsette fram til at religionsfriheten blir gjenopprettet, sier Hatem Abdel Khader, palestinernes sjefsforhandler ifølge Middle East Eye.

Voldsomme sammenstøt

I dag fikk ikke palestinske menn under 50 år komme inn i gamlebyen, der over 3000 ekstra politi og militære nå er utstasjonert for å roe gemyttene.

Voldsomme sammenstøt oppstod likevel en rekke steder rundt Øst-Jerusalem og på den okkuperte Vestbredden. En palestinsk 17-åring ble skutt og drept i gamlebyen. En annen palestiner ble drept i Abu Dis, og en tredje etter sammenstøt med israelske soldater i Øst-Jerusalem.

Av de nær 400 som ble skadd, ble 92 personer tatt til sykehus, melder BBC. Fire politimenn ble også skadd i løpet av dagen, ifølge en israelsk talsperson.

Ber om hjelp

President Abbas har vært i kontakt med en rekke ledere i forbindelse med bråket rundt Haram al-Sharif og Tempelhøyden. Han har ifølge Ha'aretz bedt lederne for Jordan, Egypt, Saudi-Arabia og Marokko om å komme og megle med Israel for å få bort metalldetektorene.

Egypt har allerede bedt Israel om å respektere de hellige stedene og palestinernes rett til å be hvor de ønsker. Nabolandet ber også israelerne om å fjerne alt som kan føre til ytterligere eskalering av konflikten.