Reagerer på Obamas foredragslønn: Over 3,5 millioner kroner

(Dagbladet): Barack Obama har takket ja til å holde en tale på en helseforsikringskonferanse i september, arrangert av bankgruppen Cantor Fitzgerald, skriver blant andre Washington Post.

Det får han 400 000 dollar for, som tilsvarer nesten 3,5 millioner kroner.

Ifølge New York Post var beløpet også 400 000 dollar da Barack Obama i går holdt en tale under et arrangement for nettverket A&E. Denne talen skal ha vart i 90 minutter.

- Foruroligende

Senator Elizabeth Warren fra Det demokratiske partiet omtaler betalingen Obama får som foredragsholder som «foruroligende» i sin nye bok.

- En av tingene jeg snakker om er pengers innflytelse. Jeg beskriver det som en slange, som snor seg gjennom Washington D.C., og det viser seg på mange forskjellige måter, sier hun om Obamas lønnsjekk.

Sanders: - Uheldig

Bloomberg-reporter Steven Dennis har postet en tweet der han skriver at han har spurt Bernie Sanders om hva han tenker om beløpet Obama får for sine foredrag.

Ifølge Dennis svarer Sanders følgende:

- Jeg synes det er uheldig. President Obama er nå en privat borger, og han kan gjøre alt han vil, men jeg synes det er uheldig.

- Går til sengs

Boston Socialist Movement, som tidligere har støttet Barack Obama, er også kritiske.

- Selv om han donerer pengene fra Wall Street til veldedighet, er dette en påminnelse til arbeiderklassen om at begge de store partiene går til sengs med «Big Business», sier Michael Smith fra Boston Socialist Movement, ifølge Fox News.

Vox-kommentatoren Matthew Yglesias er også kritisk.

- Avtalen undergraver alt det Obama tror på, skriver kommentatoren.

- Strammet inn

Til Washington Post påpeker Barack Obamas rådgiver Eric Schultz at Obama har mottat penger fra Wall Street før, under sin valgkamp, men at han også under sin periode som president strammet inn lovgivningen rundt det å motta store beløp.

- Med hensyn til denne talen, eller andre taler som er sponset av Wall Street, vil jeg gjerne påpeke at Barack Obama i 2008 fikk mer penger av dem enn noen annen kandidat i historien. Likevel vedtok han de strengeste reformer på området siden Franklin D. Roosewelt, sier Schultz.

- Viktig tema

Det var Fox Business News som først skrev at Obamas får 400 000 dollar for talen i september. Ifølge Washington Post har ikke Schultz bekreftet beløpet .

- Som vi annonserte for en måned siden, vil Obama holde taler fra tid til annen. Noen av disse vil bli betalt, andre ikke, sier Schultz ifølge avisa.

Rådgiveren sier også at Obama takket ja til å tale på konferansen «fordi han som president med suksess innførte helsereformen, er tematikken av stor interesse for ham».