Reddet skrikende barn ut av dødsbrann. Nå blir han kastet ut fra England

(Dagbladet): Den 10. februar hørte Robert Chilowa barneskrik utenfor hjemmet sitt i Manchester-forstaden Withington.

Da Chilova barbeint løp bort til naboen, fant 46-åringen en jente. Hun fortalte at hennes søsken fortsatt var inne i det brennende huset.

The Guardian skriver at Chilowa fant to av disse, overtalte barna til å hoppe ut av et vindu og tok i mot dem før de traff bakken.

Selv havnet han på sykehus med røykskader.

- Flere liv kunne vært tapt om det ikke hadde vært for hans handlinger, slo representanter for brannvesen og politi fast den gang, ifølge avisa.

Blir kastet ut

Nå, under en måned etter brannen som krevde to menneskeliv, blir mannen fra Zimbabwe kastet ut av landet.

- Dette knuser hjertet mitt. Jeg har ikke gjort noe galt, og har ikke noe rulleblad, sier Chilowa, ifølge Manchester Evening News.

Avisa skriver at britiske myndigheter i et brev har slått fast at Chilowa ikke har grunnlag for å søke asyl i landet.

Dermed må han forlate bostedet sitt i Manchester innen den 11. mars.

- Gjorde en god gjerning

I brevet fra myndighetene er navnet hans feilstavet.

Chilowa blir henvist til veldedige organisasjoner for eventuell hjelp eller rådgivning, ettersom statlig støtte ikke er tilgjengelig for ham.

- Jeg gjorde en god gjerning, men nå sier de: forsvinn, sier 46-åringen om avgjørelsen han kaller et «slag i ansiktet».

Han ønsker ikke å spesifisere hvorfor han frykter en reise tilbake til Zimbabwe.

Dette, ifølge Manchester News, fordi Chilowa skal frykte for sikkerheten til familiemedlemmer som fortsatt bor i landet.

Forsvarer avgjørelsen

Rettighetssituasjonen i Zimbabwe er svært dårlig.

Human Rights Watch skriver at Robert Mugabes regime aktivt bryter menneskerettigheter, på tross av landets nye grunnlov.

Britiske myndigheter understreker på sin side at landet «har en stolt historie» når det gjelder å gi asyl til folk i nød.

- Hver sak blir behandlet individuelt. Hvis vi vurderer at noen ikke har behov for beskyttelse, forventer vi at de forlater Storbritannia, uttaler en talsperson for Home Office, ifølge The Guardian.