Redningsarbeiderne hører små klynk fra ruinene. Det de finner, er hjerteskjærende

(Dagbladet): Syrisk sivilforsvar, også kjent som «Hvite Hjelmer» ankommer ruinene av et bombet hus i Tishreen, en forstad nord for Damskus i Syria.

En kvinne i videoen leder redningsarbeiderne mot stedet der de finner ei ung jente, nedgravd i ruiner, etter et luftangrep som fant sted 19. februar.

Se den utrolige redningsaksjonen i videoen øverst i saken

Klynkelyder fra ruinene

Fire mennesker ble drept og 15 såret i luftangrep mot Barzeh, en forstad nord for Damaskus, melder Syrian Observatory for Human Rights.

Redningsarbeidene gravde desperat i ruinene fra den bombede bygningen, da de plutselig hører svak klynking fra under en stor steinblokk.

Stein for stein blir fjernet rundt den nedgravde kroppen, og et lite jentebarn kommer sakte men sikkert til syne - dekket av støv. I videoen kan man se en mann fjerne støv og stein fra munn og øyne.

- Vi kommer, ikke vær redd, sier en av redningsarbeiderne i videoen, mens han desperat prøver å grave den lille jentekroppen ut.

Etter circa et minutts intenst redningsarbeid, klarer redningsarbeiderne å løfte jenta ut av ruinene, levende.

Trapper opp bombeangrepene

Mandag trappet syriske regjeringsstyrker opp bombingen rundt Damaskus i forkant av nye fredssamtaler i Genève.

Også det opprørskontrollerte nabolaget Qabun, nordøst for byen, ble rammet av regimets raketter for tredje dag på rad, mandag.

Regimet og opprørerne ble i fjor enige om en våpenhvile i Qabun, men volden har igjen økt den siste tiden. Lørdag ble minst 16 mennesker drept i et rakettangrep mot en begravelse i nabolaget.

Representanter for regimet og opposisjonen reiser torsdag etter planen til Genève for å gjøre et nytt forsøk på å få slutt på den blodige krigen, melder NTB.

Barna i Syria

I januar 2014 var over 11 000 syriske barn drept i krigen, i tillegg til at enormt mange barn var skadd, lemlestet og uten skolegang. I januar 2017, tre år etter, finnes ingen oversikt over antall drepte syriske barn. Men under Aleppo-offensiven i desember ble 100 barn drept hver uke, ifølge Unicef.

Nær tre millioner barn er på flukt inne i Syria. De fleste av dem har flyktet mange ganger i løpet av den snart seks år lange konflikten. Hele seks millioner barn er helt avhengige av hjelp for å overleve inne i Syria, ifølge Unicef.

Rundt fem millioner syrere, inkludert 2,2 millioner barn, er på flukt i Libanon og de andre nabolandene til Syria.

En som måtte flykte er den kristne syreren Milad Jamal som flyktet til Libanon. Han begynte å jobbe i resturantbransjen der, men hver dag savnet han hjembyen Homs. Les den utrolige historien om Al Bustan - restauranten som stod opp fra ruinene av gamlebyen i Homs.