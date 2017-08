Regionreformasjonen

(Dagbladet): Regionreformen har havnet litt i skyggen av sin tvillingbror på kommunenivå, men kan potensielt få store konsekvenser for distriktssamfunn landet over.

I 2020 skal landets 19 fylker være redusert til 10. Nå starter drakampen om de offentlige arbeidsplassene i regionene.

- Det er ikke bare oss det omfatter; hele regionen står og faller på disse arbeidsplassene. Vi håper og tror at vi skal lande på beina, men tør ikke si det sikkert.

Leikanger-ordfører Jon Håkon Odd (Ap) har hatt en krevende vår.

Kommunen hans ble i sommer vedtatt tvangssammenslått med nabokommunene Sogndal og Balestrand.

Parallellt har Sogn og Fjordane fylke vedtatt å slå seg sammen med storebror Hordaland.

Det får konsekvenser for Leikanger, som er fylkeshovedstaden i Sogn og Fjordane.

I første omgang mister de 20 arbeidsplasser ved NAVs regionkontor, og de risikerer å miste rundt 20-25 NAV-arbeidsplasser til.

Ordføreren frykter at også arbeidsplasser vil forsvinne fra fylkesadministrasjonen i Leikanger, som i dag har 150 ansatte.

- Det verste er at det er så mye det er umulig å få et klart svar på, og det er det som skaper usikkerhet hos folk, sier Ap-ordføreren.

Spesiell kommune

De karakteristiske Leikanger-eplene på grønn bakgrunn vaier på vimpel på ordførerkontoret på Tinghuset, som kommunehuset bare kalles.

I den frodige fjordkommunen i Sogn, er det 80 000 epletrær, men bare noen få fruktbønder.

Den soleklart største arbeidsplassen er det offentlige, som bidrar med 1250 jobber i den lille kommunen med drøyt 2000 innbyggere.

Bare et steinkast unna kommunehuset ligger Direktoratet for Forvaltning og IKT (Difi), som har drøyt hundre ansatte i Leikanger.

Enn så lenge ligger også regionkontorene til både NAV, Statens Vegvesen og Skatteetaten her, i tillegg til NAV økonomisenter, og Skatteopplysningen.

Leikanger-samfunnet er således et utstillingsvindu for statlige arbeidsplasser i distriktene som er nesten helt unikt i Norges-sammenheng.

Derfor er den lille vestlandskommunen også særlig sårbar for reformer i det offentlige.

- Hvis regionreformen går gjennom, er det mange typer organisasjoner som rammes. Bergen by kommer til å ha like mange innbyggere som hele resten av regionen. Det er et så sterkt tyngdepunkt at det vil bli et naturlig lokaliseringssted for veldig mye, sier Odd.

Skal fordeles

Fylkespolitikerne i de to fylkene har riktignok forhandlet fram en intensjonsavtale som skal sikre at Sogn og Fjordane ikke skal tape på reformen.

Tvert i mot legges det opp til en broderlig fordeling av arbeidsplasser mellom de to fylkene.

Bergen blir fylkets nye administrasjonssenter i form av at fylkesadministrasjonssjefen skal ha kontor der, men ellers skal også resten av ledelsen deles i to.

Mens NAVs regionkontor flyttes til Bergen, skal hovedsetet til Fylkesmannen i det nye Vestlandsfylket ligge i Leikanger, uten at Leikanger nødvendigvis får flere arbeidsplasser av den grunn.

Intensjonsavtalen fylkeskommunene har inngått, sier også tydelig at «ingen som er tilsette i dei to fylkeskommunane på samanslåingstidspunktet skal kunne seiast opp som følgje av samanslåinga».

Redd for tapping

Det er altså ikke lagt opp til noen form for effektivisering av fylkeskommunens administrasjon som følge av regionreformen.

Sp-politiker Liv Signe Navarsete, som selv kommer fra Sogndal, har ingen tro på at det vil holde seg sånn.

- Det kommer til å bli effektivisering på sikt. Såklart vil det ikke bli to doble administrasjoner, og å tro det er veldig naivt. Jeg tror dette er veldig risikabelt for Sogn og Leikanger, sier hun.

Hun er redd regionreformen kan føre til en tapping av arbeidsplasser fra Sogn til Bergen.

- Intensjonsplanen som er vedtatt, er verdt noe de første to-tre årene, men er null verdt etter det, når det er nye politikere og nye byråkrater. Da vil den økonomiske tyngdelova gjøre seg gjeldende, og mye vil bli tappa fra Sogn og til Bergen, slik vi allerede ser at skjer med Innovasjon Norge og NHO, som også flytter til Bergen fra Sogn, sier hun.

Det gjelder ikke både organiseringen av den nye Vestlandet fylkeskommune, men også fylkesmannsembetet i det nye vestlandsfylket, som skal ligge i Leikanger mot fylkesmann Lars Sponheims vilje.

På vent

På fylkeshuset i Leikanger er det imidlertid ikke noe tilløp til panikk.

- Jeg ser for meg at det er veldig positivt at vi kan bli to personer, mot bare en i dag, som jobber med dette, sier rådgiveren Jo Tore Kristoffersen, som jobber med det digitiale kartsystemet GIS for Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Han er ikke bekymret for at jobben hans skal forsvinne til Bergen, og sier de ansatte har fått signaler om at arbeidsplassene stort sett beholdes som før.

Fylkesordfører Jenny Følling deler heller ikke partikollega Navarsetes bekymringer.

- Vi kan ikke gå inn i dette med frykt at vi skal tape. Vi har forhandlet frem ein intensjonsplan som ivaretar Sogn og Fjordane sine interesser, som begge fylkestinga har vedtatt. Intensjonsavtalen skal følges opp både nå og i framtida. Det er jeg sikker på at den vil gjøre, sier Følling.

- Din partikollega Navarsete sier det er naivt å tro det?

- Hele poenget med regionreformen er jo at vi skal få oppgaver fra stat og til regionalt folkevalgt nivå, det er ikke bare for oppgavene vi har i dag. Det vi venter på nå er hva Stortinget vil levere og jeg er spent på hva ekspertutvalget vil tilrå (staten har opprettet et ekspertutvalg som skal utrede nye oppgaver til fylkene, journ.anm). Både Navarsete, Jonas Gahr Støre og Erna Solberg må svare på hva nye oppgaver fylkeskommunene skal få, sier Følling.

Avgjøres etter valget

Det var de borgerlige partiene som, sammen med Arbeiderpartiet, sikret flertall for intensjonsavtalen og fylkessammenslåingen mellom de to vestlandsfylkene.

I ettertid har Arbeiderpartiet i Sogn og Fjordane snudd: De mener intensjonsavtalen de signerte i februar er brutt fordi kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ikke har fulgt opp en viktig betingelse:

Nemlig å gi fylkeskommunene nye, tunge oppgaver.

Dermed kan stortingsvalget i høst bli viktig for hva som skjer videre med regionreformen og Sogneregionen.

Fylkesordfører Følling (Sp) sier hun deler Aps syn på at det må komme flere oppgaver til fylkeskommunen for at fylkessammenslåingen skal bli noe av.

- Det jeg er mest usikker på av alt, er hva Stortinget vil prioritere å gi av oppgaver. Noen viktige oppgaver har falt på plass, men det må komme mer, og det er vi veldig tydelige på, sier Senterparti-politikeren.

