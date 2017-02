Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) trosser innsigelsene i høringsrunden og utvider perioden for lisensfelling av ulv med seks uker til 31. mars.

- Vi tar nå høyde for at det kan komme ny kunnskap om skadepotensial og ulvens adferd, blant annet som følge av radiomerking av ulv i år. Vi ser derfor et behov for en utvidelse av fellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen, sier Helgesen.

Utvidelsen gjelder bare for inneværende lisensfellingsperiode.

(NTB)