(Dagbladet): Under andre dag av rettssaken mellom Mahad Abib Mahamud (30) og norske myndigheter, fortsatte regjeringsadvokat Erik Bratterud UNEs bevisførsel.

Mahad mistet i fjor statsborgerskapet og saksøker nå staten ved UNE for å få tilbake statsborgerskapet.

Staten og Mahad krangler hovedsakelig om 13 punkter, der staten mener å kunne bevise at Mahad oppga uriktige opplysninger da han kom til Norge i 2000.

Bekreftelser fra Somalia

Et av punktene omhandler bekreftelser fra somaliske myndigheter, som Mahad har framlagt.

I retten i går gjorde Elise Nygård, advokatfullmektig og en av Mahads forsvarere, en gjennomgang av bekreftelsene fra somaliske myndigheter.

Det er blant annet utstedt en bekreftelse fra en tjenestemann i Somalia, som bekrefter at Mahad er somalisk statsborger.

Samtidig har stabsjef for presidenten i den selvstyrte regionen Puntland bekreftet Mahads somaliske opprinnelse.

Også en annen myndighetskilde bekrefter at Mahad er somalisk statsborger og at han etter hvert er blitt en kjent unionist i landet, altså at han tilhører dem som står for et samlet Somalia.

I tillegg finnes det en uttalelse fra riksadvokaten i Somalia, hvor det bekreftes at disse dokumentene er ekte.

Nygård henviste også til en annen uttalelse fra en i Somalias nasjonalforsamling.

- Der står det under tidligere/nåværende nasjonalitet at han er fra Somalia og at faren har tjenestegjort i det somaliske luftforsvaret. Generaler fra luftforsvaret har bekreftet dette og sier at utfyllende informasjon finnes i registeret til luftforsvaret og i befolkningsregisteret i Mogadishu.

- Dette er et falsk dokument

Det er også utstedt bekreftelser fra Djibouti.

- Norske myndigheter har forgjeves forsøkt å få informasjon fra Djibouti i andre saker, uten å lykkes. I den ene bekreftelsen her står det at Mahad er født 11. august 1986, og at han ikke har djiboutisk nasjonalitet. Det er viktig, for her ser vi at navnet er stavet uriktig og at fødselsdatoen er datoen han er tildelt av norske myndigheter, så dersom man gjør et søk i djibotiske registre, vil man ikke få treff, sa regjeringsadvokat Bratterud i retten i dag.

Bratterud trakk i tillegg fram en fødselsattest som skal være utstedt av en ordfører i Somalia.

- Den skal bekrefte at Mahad er født i Mogadishu 11. august 1986. Attesten er datert 1990 med et stempel, hvor det for hånd er skrevet under, med bekreftelse fra utenriksdepartementet.

- Her har man lagt seg i selen for at dokumentet som skal være fra 1990, skal vise at han er født 11. august 1986. Men 11. august 1986 er fødselsdatoen han ble tildelt da han kom til Norge i 2000. Samtidig har Mahad i intervju med norske myndigheter sagt at han ble født i mars i 1986, fordi det var det han ble fortalt av moren. Dette er et falsk dokument, mener Bratterud.

Samtidig nevnes et ID-kort som også er utstedt i 1990.

- Der står samme fødselsdato som han ble tildelt i 2000.

Regjeringsadvokaten mener at disse dokumentene er laget i forbindelse med saken.

Under regjeringsadvokatens utspørring av Mahad, forklarer han at han oversendte norske ID- papirer til somaliske myndigheter, og at dette var dokumentene han fikk i retur.

- Hvorfor de har endret til min norske fødselsdato, vet jeg ikke. Jeg er ikke fra myndighetene, det må du spørre somaliske myndigheter om.

Mener det ikke er Mahads feil

Overfor Dagbladet har Mahad tidligere reagert på at norske myndigheter ikke stoler på papirene fra Somalia, og han har sagt at han ikke forstår hvorfor Norge da kan stole på somaliske myndigheter når det for eksempel gjelder Norges returavtale.

Advokatfullmektig Elise Nygård har anført at det ikke er Mahads feil at papirer fra Somalia har lav notoritet, og at dette er et stort problem i flere Somalia-saker, noe som gjør det nesten umulig for somaliere å bevise sin uskyld i saker som dette.

Nygård har også tidligere påpekt at norske myndigheter, såvidt hun vet, foreløpig ikke har sjekket ektheten ved dokumententene selv.

- Har staten selv sjekket ektheten ved disse dokumentene?

- Ja. Det var jo noe av det vi gjorde da vi gikk gjennom dem i retten og konstaterte at det var opplysninger der som ikke kunne stemme, sier regjeringsadvokaten i Dagbladet i dag.

- Har det blitt sjekket med somaliske myndigheter i ettertid?

- Om man har stilt spørsmål til somaliske myndigheter om disse åpenbare falske dokumentene er falske? Nei.