Rehman kaller kvinnebevegelsen «feig» som ikke gir omskjæring større plass og skylder på høyreekstreme krefter

(Dagbladet): Shabana Rehman er blant dem som føler viktige kvinnesaker marginaliseres under markeringen av kvinnedagen i Oslo.

Rehman var tilstede under parolemøtet i går, hvor de frammøtte voterte fram 20 paroler som hovedparoler i 8. mars-toget senere i vår. Rehman reagerte da blant annet på en praktisk talt helhvit forsamling og på manglende bredde i kampsakene som gis paroleplass.

- Vi er overrasket over at det fokuseres på saker som allerede er etablert og at man setter svake grupper opp mot hverandre. Mange av de store forbundene som jobber for likestilling føler vi har kuppet agendaen. Vi er her for å fremme solidaritet og kvinnekamp i det multikulturelle Norge, forteller Rehman til Dagbladet.

Tror de er redde

Hun uttaler seg på vegne av Sekulær Feministisk Front (SeFF), som var tilstede under den åpne parolemøtet. Ingen av organisasjonens medlemmer deltok i debatten rundt hvilke paroler som skal få pryde Oslo-toget 8. mars.

Det er spesielt saker knyttet til likestilling i innvandrermiljøer, som tvangsekteskap og omskjæring, som Rehman mener burde gis bedre plass i kvinnebevegelsen. Hun gir høyreekstreme krefter skylda.

- Jeg tror folk er redde. De har sagt rett ut at de ikke ønsker å tiltrekke seg høyreekstreme til slike demonstrasjoner. Og vi forstår det, men feminismen er antirasistisk i sin sjel, og det kan ikke pakkes bort, sier Rehman.

Atefeh Moradi, som også kommer fra SeFF, nikker bifallende til Rehmans utsagn og legger til at kveldens forsamling var i hviteste laget.

- De kjemper en grei kamp, men om du kjører gjennom Oslo sentrum så ser du en by som er femti-femti. Folk har mange forskjellig bakgrunner nå, sier Moradi.

- Litt feigt

I likhet med Rehman, savnet også Mordi en mer multikulturell framtoning under parolemøtet. Slik kan flere fra innvandrermiljøer inkluderes, tror de to.

- Vi må forene oss. Vi må ha én uavhengig kvinnekamp, og så må kvinner kjempe sammen mot innfødt- og innvandrerpatriarkat og kvinners råderett over eget liv og kropp, fortsetter Rehman.

- Som omskjæring og tvangsekteskap?

- Ja. Jeg synes det er litt feigt at det ikke er direkte nevnt i parolene i år. Det er mange jenter som kommer fra andre kulturer som ikke får det livet de har rett på. Men vi er glad for at vårt forslag «Sosial kontroll og æresvold» er med som hovedparole.

Trine-støtte

Venstre-leder Trine Skei Grande var også tilstede under årets parolemøte, blant annet for å støtte opp om kvinner fra Unge Venstre. De fikk beskjed om å suge pikk ti ganger om dagen i ett år før de uttalte seg kritisk til sexkjøpsloven. Skei Grande lovet å bli med på møtet i år, og savnet også større kulturelt mangfold.

- Ja, men jeg tror ikke problemet skal begrenses til bare denne forsamlinga. Hele kvinnekampen har en utfordring med å ta til seg spørsmål om tvangsekteskap og omskjæring, forteller hun Dagbladet og legger til:

- Kvinnekampen står i aller høyeste grad i hverdagen til mange innvandrerkvinner.

- Skulle gjerne sett flere innvandrerkvinner

Hanne Størset er pressetalsperson for arbeidsutvalget som utarbeidet forslaget til årets paroler, basert på innsendte bidrag. Forslagene ble votert over, og i noen grad endret, under møtet i går kveld. Størset avviser at manglende mangfold i forsamlingen preger hvilke saker kvinnekampen løfter fram.

- Vi har en parole som går på æreskultur, og det er meningen at folk kan lage sine egne paroler de kan bruke under denne parolen i toget. Der kan andre viktige saker løftes fram, sier hun.

Parolen Størset sikter til lyder: «Antirasistisk kvinnekamp mot sosial kontroll og æreskultur».

- Det var uansett ganske blendahvitt her i kveld?

- Ja, jeg skulle gjerne sett flere innvandrerkvinner her. Vi hadde noen forfall i siste liten. Men dette er et møte for spesielt interesserte, vi må vedkjenne det. Det er utrolig mange som møter opp i toget som ikke vil bruke fire timer på en torsdag på å diskutere parolene. Mange unge kvinner, mange innvandrerkvinner. Vi ser dem ikke her, men vi ser dem i toget. Når det er sagt er jeg kjempeglad for den enorme deltakelsen her i kveld. Jeg har vært med siden 90-tallet og kan ikke huske maken, sier Størset.

Avviser frykt

- Rehman sier kvinnebevegelsen er redd høyreekstreme skal møte opp i 8. mars-toget hvis dere går mot tvangsekteskap eller omskjæring?

- Det syns jeg er litt merkelig, for kvinnebevegelsen har akkurat deltatt i markeringa av internasjonal dag mot omskjæring den 6. februar. På forskjellig vis var vi aktive og støtta nulltoleranse og #EndFGM. Kvinnebevegelsen mener sterkt og entydig om dette, men det stod riktig nok ikke noe i avisene om det, sier hun.

Størset, som altså satt i arbeidsutvalget som foreslo paroler til toget, skulle helst sett at Rehman kom med kritikken til henne direkte.

- Det er litt vanskelig å møte en slik kritikk når jeg får den fra deg, ikke fra henne direkte. Rehman var her i kveld, og kunne bidratt i debatten og fremmet sine forslag. Det gjorde hun ikke. Det er vel alt jeg kan si om det. Dette var en åpent møte, alle kunne fremme sine forslag.

Flagrende paroler

Årets parolemøte forløp uten store kontroverser, til tross for opphetede debatt om frontfagsmodellen og sexkjøpsloven. Blant årets 8. mars-paroler ligger blant annet en kritikk av intimkirurgi. Et økende søkelys på kvinner som gjør kosmetiske inngrep i sitt underliv gjorde at parolen «La fitte flagre fritt - nei til kosmetisk intimkirurgi» ble vedtatt og dermed blir å finne i 8. mars-toget i Oslo i år.

Her er parolene 8. mars-komiteen innstilte på etter debatt og votering i kveld:

Kamp mot vold og voldtekt - rettssikkerhet for kvinner (hovedparole)

Beskytt likestillingsloven!

Bruk omvendt voldsalarm.

Vi krever faste hele stillinger, likelønn og 6 timers dag

Opp med kvinnelønna nå!

Styrk minoritetskvinners mulighet til lønnet arbeid - nei til ubetalte praksisplasser.

Ja til trygg og livslang pensjon for alle!

Feminismen er grenseløs – vern til kvinner på flukt.

Verden vinner med utdanning til alle jenter og kvinner!

Støtt FNs agenda for kvinner, fred og sikkerhet!

Frihet til å være seg selv-ja til kjønnsmangfold

Håndhev sexkjøpsloven – bedre hjelpetiltak.

Stopp Pornokulturen – bedre seksualundervisning nå!

Nei til kommersialisering av kvinnekroppen.

Styrk kvinnekampen - øk støtten til kvinneorganisasjoner.

Antirasistisk kvinnekamp mot sosial kontroll og æreskultur.

Kvinneliv er viktig – likestilling i det medisinske systemet!

La fitta flagre fritt - nei til kosmetisk intimkirugri.

Kvinner over hele verden krever selvbestemt abort & gratis prevensjon!

Bedre barseltilbud - la kvinner få tid og rom