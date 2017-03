Rekordlav Gallup-måling for president Trump

(Dagbladet/NTB): USAs president Donald Trump gjør det dårlig i ny meningsmåling fra Gallup. Der mener bare 37 prosent av de spurte at han gjør en god jobb. Dette er rekordlavt, ifølge CNBC.

Andelen som forholder seg negativ til Trump har steget til 58 prosent. I januar utgjorde begge gruppene rundt 45 prosent av de spurte, ifølge NTB.

Blest om målingene

Selskapet har samlet meninger gjennom omtrent 1.500 telefonintervjuer, og oppgir at målingen har en feilmargin på tre prosent.

Meningsmålingene på presidentens popularitet har vært et hett tema. Få valgmålinger spådde at Trump skulle seire i november i fjor.

Dette skapte igjen debatt om kvaliteten på meningsmålingene.

Presidenten har også uttalt seg kritisk til målingene, og vist til meningsmålinger utført av Rasmussen Reports. Der har han jevnt over vært mer populær enn i andre undersøkelser, noe han også er nå.

- Alle negative meningsmålinger er falske nyheter, akkurat som meningsmålingene til CNN, ABC og NBC under valget, skrev Trump på Twitter tilbake i februar, ifølge NTB.

Mislikt av mange

Uttalelsen hans kom i etterkant av en måling gjennomført på vegne av CNN.

Der svarte 53 prosent av de spurte at Trump gjorde en dårlig jobb. 44 prosent var positive til presidenten.

CNN skrev at det først og fremst var de negative tilbakemeldingene som gjorde at Trump skilte seg ut fra tidligere presidenter. Her viser de til Ronald Reagan.

Der 51 prosent tilbake i 1981 mente at den daværende presidenten gjorde en god jobb, var kun 13 prosent negative.

Også George W. Bush var mer populær på kanalens målinger. Ved hans første måling som president, svarte 57 prosent at Bush gjorde en god jobb.