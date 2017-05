Rekordtall for Erna

(Dagbladet): Statsminister Erna Solberg får gode tilbakemeldinger fra velgerne. På spørsmål i Ipsos´siste måling for Dagbladet om Erna Solberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister, mener hele 50 prosent av de spurte at hun gjør en god jobb. 39 prosent mener hun gjør det helt middels, og bare åtte prosent synes hun gjør en dårlig jobb. Det er årsbeste for Erna.

Solbergs personlige popularitet ligger skyhøyt over partiets. Høyre går ned 3,4 prosentpoeng til 21,9 og at Arbeiderpartiet stiger til 33,5 på det politiske barometeret for april.

- Hyggelig

Erna Solberg setter pris på tilbakemeldingen fra velgerne.

- Dette er hyggelig. Det er viktig at folk opplever at jeg gjør en god jobb selv om de ikke nødvendigvis er enig i politikken, sier hun til Dagbladet.

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning sier at det ikke er sikkert at folk kobler den jobben statsministeren gjør direkte opp mot valget.

- Dette er fine tall for Erna Solberg, men det er ikke sikkert at det holder til å vinne valget. Selv om folk er fornøyd, kan de finne på å stemme på et annet parti. I 2013 var det lignende tall for Jens Stoltenberg, men Høyre vant likevel, sier Bergh.

Det at over 50 prosent gir statsministeren beste skussmål, hører til sjeldenhetene. Sist gang Erna fikk det, var i august og i mars i fjor. Før dette må man tilbake til hennes første halvår i sjefsstolen for å finne like gode tall i Ipsos´ database. Til sammenligning fikk Ernas forgjenger Jens Stoltenberg høyeste karakter av velgerne i oktober etter valget 2005, etter gjenvalget i oktober 2009, fra august 2011 til mars 2012 og i september og januar 2013.

Jonas leder

I målingen spørres det også om hvem som bør bli neste statsminister. Her ligger Jonas Gahr Støre fortsatt foran Erna Solberg. 31 prosent av de spurte vil ha Jonas, mens 29 prosent foretrekker Erna. Også i forrige måned ledet Jonas, da med 26 prosent over Erna som oppnådde 24 prosent. Denne måneden er det færre som velger seg andre kandidater.

De som svarte andre kandidater enn Erna og Jonas, eller som ikke visste, fikk følgende oppfølgingsspørsmål: Dersom du måtte velge mellom Erna Solberg og Jonas Gahr Støre, hvem tror du ville egnet seg best som statsminister? Av disse svarte 18 % Erna og 18 % svarte Jonas. Totalt er det altså 47 prosent som mener at Erna egner seg best, og 49 prosent som mener at Jonas er den beste til å lede landet.

Her har det bølget fram og tilbake i hele år. I mars var oppslutningen om de to kandidatene lik, 47 prosent på begge. Erna ledet i februar med 49 prosent, over Jonas, som fikk 44 prosent. I januar lå de også nesten likt, mens Jonas hadde høyest oppslutning i desember 2016.

- Det at Jonas har et lite forsprang henger sammen med hvordan målingene ser ut for øyeblikket. Men forspranget er lite, og det er inspirerende, sier Solberg.

- Ikke et folkekrav

- Jonas er ikke voldsomt mer populær enn Erna. Det er et faresignal for de rødgrønne at selv om Ap er i oppsving, så er det ikke noe folkekrav at Jonas tar over, kommenterer valgforsker Johannes Bergh.

Målingen er gjennomført på telefon i perioden 24.-26. april 2017 med 933 stemmeberettigede i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen. Feilmarginer er beregnet til +/- 1,5-3,3 prosentpoeng.