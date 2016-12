Rektor måtte gå etter denne naziparaden

(Dagbladet): På lille julaften arrangerte elever ved Kuang Fu High School i Taiwan en parodiparade hvor Nazi-Tyskland var tema.

Det melder BBC, som siterer den nasjonale avisa The Taipei Times.

Studentene la ut bilder fra paraden på sosiale medier, noe som ganske naturlig forårsaket internasjonal furore og raseri etter at flere av bildene gikk viralt.

På bildene ser man at elever ved den private skolen i naziuniformer bærer skilt med hakekors. Elevene hadde også laget en papptanks og på et bilde ser man en elev gjøre hitlerhilsen mens han står inni tanksen. Paraden ble arrangert i anledning et såkalt cosplay-arrangement.

Israels ambassadør til Taiwan kalte arrangementet avskyelig, og Taiwans president har beklaget hendelsen. Og allerede 1. juledag fikk påfunnet konsekvenser for skolens rektor.

Sa opp jobben

Cheng Hsiao-ming sa han tok fullt ansvar. Også han beklaget hendelsen, men to dager etter arrangementet sa han opp jobben som rektor.

I sitt offentlige oppsigelsesbrev unnskyldte han seg overfor allmennheten generelt og overfor ofrene for Nazi-regimet, skriver The Taipei Times.

Rektoren, som etter planen skulle slutte i jobben i februar, skrev videre at han ville akseptere straffen han eventuelt ville få fra utdanningsdepartementet. Ledelsen ved skolen ønsket at han skulle fratre tidligere for å redusere skadeomfanget.

- Selv om elvene bør bli oppfordret til å være kreative, er det like viktig at de lærer å respektere alle parter som kan bli berørt av et slikt arrangement og ha sympati for dem, sa rektoren, som informerte om at det i de kommende dagene ville avholdes en rekke skoletimer som inkluderte å se filmer om Holocaust, blant annet «Schindlers liste» og «Livet er herlig».

Stor tabbe

En av lærerne på skolen, Liu Hsi-cheng, hadde foreslått at paraden skulle ha et arabisk tema, men elevene gikk for Adolf Hitler-tema etter to runder med avstemninger.

The Taipei Times skriver at elevene gikk for et nazitema fordi man enkelt kunne gjøre om skoleuniformen til en naziuniform.

Læreren sa at han fortalte elevene hvor kontroversielt temaet var, men at han valgte å respektere elevenes valg. Det innrømmet han at var hans livs største tabbe.

Ifølge avisa hadde ikke elevene tenkt over hvor kontroversielt temaet var og heller ikke tenkt over det faktum at Hitler sto bak holocaust, som tok livet av omtrent seks millioner jøder, 400 000 sigøynere og 250 00 funksjonshemmede og homofile.