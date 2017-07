Republikanerne fikk stemmene de trengte: Nå er de ett skritt nærmere å oppheve Obamacare

(Dagbladet): Republikanerne i Washington D.C. er nå ett skritt nærmere å oppheve og erstatte Obamacare - Barack Obamas omstridte helsereform - etter at kreftsyke John McCain avga en en avgjørende stemme i Senatet i kveld.

McCain var tungen på vektskåla republikanerne trengte for å sende republikanernes foreslåtte helsereform til formell debatt i Senatet.

Det betyr også at Donald Trump, USAs president, har fått en viktig seier - om enn delvis.

McCain med tordentale

Selv om den foreslåtte helsereformen neppe kommer til å bli vedtatt, har senatorene nå åpnet for jobbe med reformen.

McCain, som i forrige uke ble diagnostisert med en aggressiv type hjernesvulst, sa selv fra talerstolen i Senatet at han ikke kommer til å stemme på reformforslaget slik det ser ut nå.

Han refset deretter sine kolleger, både republikanere og demokrater.

- Vi får ikke gjort noe som helst, sa McCain bastant.

Han la skylda på mange ting, deriblant de folkevalgtes vilje til å sette amerikaneres interesser foran partipolitisk vinning.

Han oppfordret deretter alle senatorene i Senatet, både demokrater og republikanere, til å jobbe sammen for å finne en reform et bredt flertall av Senatet kan støtte.

«Drep lovforslaget, ikke oss!»

Rett før McCains stemme ble avgjørende, og han holdt en rørende tordentale for medlemmene av Senatet, stormet en rekke demonstranter inn i bygget.

De uttrykte sin misnøye med republikanernes foreslåtte helsereform.

«Kill the bill, don't kill us!» - altså «drep lovforslaget, ikke oss!» - ropte demonstrantene før de ble tatt hånd om sikkerhetsvaktene.

Demonstrasjonen skjedde bare øyeblikk før senatorene stemte over om de skulle åpne for formell debatt om republikanernes helsereform.

Uten McCains stemme hadde ikke republikanerne fått de 50 stemmene de trengte for å åpne debatten.

«Modig»

USAs president Donald Trump, som har brukt de siste dagene på å kritisere republikanerne for deres tilsynelatende manglende vilje til å oppheve og erstatte Obamacare, roste McCain i kveld.

Han takket den erfarne senatoren, og kalte ham «modig».

- Nå går vi framover mot virkelig gode helsetjenester for det amerikanske folk. Jeg vil takke senator John McCain, en veldig modig mann som hadde en tøff reise i dag.

Norsk ekspert: - Ikke gjort jobben sin

Republikanernes vanskeligheter med å erstatte og oppheve Obamacare, har ikke gått ubemerket hen i amerikansk presse. Det republikanske partiet har flertall i begge kamrene i Kongressen - Senatet og Representantenes hus. I tillegg er Trump republikaner.

En skulle derfor tro at de kunne gjøre stort sett som de ville i Washington D.C., USAs hovedstad og politisk kraftsenter.

- Det vitner om at de ikke har gjort jobben sin, men det vitner også om at partiet er uhyre splittet i sånne spørsmål.

Det er Svein Melbys, USA-ekspert og seniorforsker ved Institutt for Forsvarsstudier, dom over republikanernes helsereform-arbeid.

- Det er en del senatorer som skal til valg igjen neste år, og de er livredde for å stemme gjennom noe alle meningsmålinger sier er upopulært blant amerikanere. Én ting er å nekte folk noe, men det er noe helt annet å ta fra dem noe, sier Melby.

Dette er Obamacare

Obamacare var forhenværende president Barack Obamas største politiske seier, og tar sikte på å gi alle amerikanere tilgang til helsehjelp.

Det gjør Obamacare blant annet ved å:

kreve at alle amerikanere kjøper helseforsikring.

hindre at forsikringsselskapene kan nekte kunder helseforsikring hvis de hadde allerede eksisterende helseplager.

Det republikanerne i Senatet blant annet foreslår i sin alternative helsereform er å fjerne disse to egenskapene ved Obamacare.

Det vil i så fall bety at 22 millioner færre amerikanere får tilgang til helsehjelp innen 2026. Det anslår Kongressens egne og nøytrale budsjettkontor, som New York Times tidligere har omtalt.

For millioner av mennesker har helsereformen gitt dem helseforsikring og følgelig også sørget for at de har hatt tilgang til helsehjelp. Men reformen har vist seg å være kostbar for mange.

I løpet av sju år har forsikringspremiene økt drastisk for mange, avhengig av hvilken delstat de bor i. Følgelig har den blitt utskjelt av mange, særlig republikanerne som mener at staten gjennom Obamacare tvinger amerikanere til å kjøpe helseforsikring.