Republikansk komitéleder trekker seg fra Russland-gransking

Devin Nunes, den republikanske lederen for etterretningskomiteen i Representantenes hus, trekker seg midlertidig fra Russland-granskingen.

Det opplyser Nunes selv. Han oppgir at årsaken er at demokrater på venstresiden har klaget ham inn for Kongressens etiske kontor, men Nunes avviser fortsatt alle beskyldninger.

Demokrater har de siste ukene kritisert Nunes' rolle under granskingen av kontakten mellom Donald Trumps medarbeidere og Russland.

I mars hevdet Nunes at Trump kan ha blitt overvåket som et resultat av at amerikansk etterretning har avlyttet personer fra andre land. Senere opplyste Nunes at han møtte kilden til denne opplysingen i eller ved Det hvite hus.

(NTB)