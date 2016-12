Restaurant-gründere utvider millionkonsept

Finansavisen: I begynnelsen av desember åpnet Nomads i gourmet-restauranten Faunas gamle lokaler ved Solli plass, og til våren åpner et fransk brasseri i Elisenbergveien på Frogner. Som om ikke det var nok, skal food-court’en de har på Steen & Strøm utvides med nabolokalet neste sommer.

- Vi har nok å gjøre nå. Vi er dumme og sier ja til alt, fleiper Erik Pedersen. Han og stefaren Harald Perskaas, mangeårig sjef og en av eierne i barnevognprodusenten Simo, er de største eierne i selskapet Thai Market Oslo, som står bak Sawan.

Suksesshistorie

Den asiatiske restauranten Sawan, som holder til i den herskapelige villaen i President Harbitz’ gate på Frogner, har vært en suksess siden åpningen våren 2012. I fjor omsatte restauranten for 41 millioner kroner, og resultatet før skatt endte på nesten fem millioner kroner. Suksessen inspirerte eierne til å åpne den lille “avleggeren”, Eat Thai i kjelleren på Steen & Strøm, som i disse dager feirer to årsjubileum. I det stille har nå altså Nomads åpnet dørene etter en totalrenovering av de tidligere lokalene til Fauna.

- Vi har åpnet litt i all hemmelighet uten for mye publisitet, og det er få som vet at vi er i gang. Årsaken til det er at innkjøringen av en ny restaurant alltid er krevende når man legger listen på et såpass høyt nivå som vi gjør. Vi starter opp på en rolig måte, og ønsker ikke å ha så mange julebord der i år, sier Pedersen. Han sier at navnet, Nomads, gjenspeiler konseptet på restauranten.

- Konseptet er at man skal lage mat av de beste råvarene fra hele verden. Vi har ikke fått kjørt inn alle råvarene enda, så nå jobber vi mest med de japanske. Etter hvert skal det bli mat fra alle mulige verdenshjørner, sier Pedersen.

Knutepunkt

- Hvorfor vil dere åpne på Solli Plass?

- Solli Plass er et trafikkert område og et knutepunkt for mange. Det er en naturlig utvidelse av konseptet vårt. Dette skal bli litt mer “late night”. Det er få tilbud til godt voksne gjester. Med dette konseptet får vi utvidet tilbudet til Sawans gjester etter klokken 01.00, sier Pedersen.

Allerede til våren åpner Pedersen, Perskaas og de andre mindre eierne bak Sawan enda en ny restaurant.

- Vi åpner et fransk brasseri på Frogner løpet av våren. Vi er i gang med oppussingen der, sier Pedersen. Å ta steget fra det asiatiske kjøkken over til det franske tror han vil gå svært greit.

- Vi prøver å tilpasse konseptene til markedet. Vi tror dette er riktig, sier han.

Med så mye på gang er det godt å vite at Sawan fortsatt holder koken som en av byens mest populære restauranter. Ifølge Pedersen vil omsetningen i år bli på samme nivå som i fjor.

- Vi klager ikke, sier Pedersen.

Flere økonomisaker:

Kan bli den største overraskelsen i 2017

Tør ikke å shorte oljeprisen

Valutaslakt - ned 20 prosent på seks måneder