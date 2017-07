Restemat gir millionresultat

(Finansavisen): Regnskapet for 2016 viser en omsetning på 37 millioner og et resultat på 3,5 millioner før skatt for Holdbart.no.

- Det ser bra ut. Jeg tror vi ender på rundt 80 millioner, sier Thor Johansen, gründer i Holdbart.no til Finansavisen.

Det er fire år siden kameraten Trond J. Laeng, nå daglig leder, kom med ideen om en butikk som skulle selge matvarer som butikkene og leverandørene ellers hadde kastet. Nå har de åpnet nettbutikk og to butikker i henholdsvis Vestby og Fredrikstad med til sammen 35 ansatte. Til høsten åpnes nye butikker på Jessheim og i Skien. Johansen tror de runder 150 millioner i år.

Miljø og lave priser

- Det er nok først og fremst på grunn av de lave prisene, men miljøaspektet er også en faktor, sier Johansen til Finansavisen.

Holdbart kjøpte i fjor inn 355 tonn mat som ellers ville gått i søppelkassa.

-Vi har mål om å «redde» 700 tonn norsk mat i år. Da spares miljøet for 1.900 tonn CO2, opplyser gründeren til Finansavisen.

Det ble kastet totalt 355.000 tonn spiselig mat i Norge i 2015. Matindustrien sto samlet for 137.000 tonn av matsvinnet, mens forbrukerne kastet resten, viser statistikk fra matvett.no.

150 millioner

Nettbutikken Matsmart i Sverige har holdt på i over to år. I april i år åpnet de opp for nordmenn.

Selskapet omsatte for 26 millioner i 2015 og opplevede nærmere en tredobling til over 70 millioner i 2016.

- I år blir det mye mer. Nå holder vi en omsetningstakt på 150 millioner kroner, sier gründer og daglig leder Karl Andersson til Finansavisen.

- Oppstarten i Norge har vært bedre enn i Sverige. Nordmenn er mer nysgjerrige på konseptet og kjøper mer. De er innom nettsiden dobbelt så mange ganger enn svenskene, sier han.

Andre økonominyheter:

22-åring tjente 27 mill. på tre år

Thomas gikk fra Paradise Hotel til lekebutikk - spant inn 22 millioner i fjor