Reuters-kilder: - Russiske dokumenter viser at Putin ville påvirke valget i USA

Kilder både i den nåværende og den tidligere administrasjonen i Washington opplyser dette overfor Reuters , med henvisning til russiske dokumenter.

Ifølge dokumentene skal Kreml ha hatt til hensikt å lansere en propagandakampanje i sosiale medier og russiske statskontrollerte medier for å få velgerne til å stemme på en president som sto for en vennligere linje overfor Russland enn den daværende Obama-administrasjonen.

Planen var angivelig også å undergrave velgernes tiltro til det amerikanske valgsystemet.

Ifølge Reuters' kilder skal dokumenter der denne strategien er forklart, ha sirkulert på høyeste nivå i den russiske regjeringen. I ett av dokumentene advares det angivelig mot at tidligere utenriksminister Hillary Clinton kunne vinne valget. Av den grunn ble det argumentert for at Russland skulle slutte med å utarbeide propaganda til fordel for Donald Trump, og i stedet plante et budskap om valgfusk samt å undergrave Clinton, ifølge Reuters' kilder.