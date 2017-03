Rev ned det nederlandske flagget på konsulat i Istanbul. Utvist minister raser mot «umenneskelig behandling»

(Dagbladet): I går kom nyheten om at Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglus ble nektet landingstillatelse i Nederland.

Seinere ble Tyrkias familie- og sosialminister Fatma Kaya stoppet av politiet bare 30 meter fra konsulatet i Rotterdam før hun ble utvist fra landet.

Hendelsene har ført til store demonstrasjoner i både Nederland og Tyrkia i tillegg til en diplomatisk krise landene imellom.

Ifølge nyhetsbyrået AFP har demonstranter i dag revet ned det nederlandske flagget på konsulatet i Istanbul. Bilder fra demonstrasjonene utenfor det nederlandske konsulatet viser en mann som tar ned det nederlandske flagget og erstatter det med et tyrkisk flagg.

- Umenneskelig behandling

Samtidig har Fatma Kaya kommet tilbake til Tyrkia hun kaller behandlingen hun fikk i Nederland for «umenneskelig».

- Behandlingen fra nederlandske myndigheter var umenneskelig. Våre mest grunnleggende behov var ikke dekket, sa hun på en pressekonferanse på Attatürk-flyplassen i dag.

Flere i staben hennes ble anholdt, før de ble deportert til Tyskland. Energiminister Berat Albayrak mener hendelsene viser «en skammens natt for europeisk demokrati».

Utvisningen førte til store demonstrasjoner i Rotterdam. Der skal demonstranter ha kastet flasker, for så å angripe politibiler, før politiet brukte vannkanoner for å bryte opp folkemengden.

Kampanjekrise

Bakgrunnen for krisen er at politikerne skulle drive valgkamp for Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i Nederland. Dette i forkant av en folkeavstemning i april der presidenten kan få utvidet makt, blant annet ved hjelp av tyrkere bosatt i andre land.

- Tyrkiske myndigheter har truet med sanksjoner. Det gjør det umulig å komme fram til en løsning. Av den grunn har Nederland gjort det klart at statsrådens landingstillatelse er trukket tilbake, skrev Nederlands statsminister Mark Rutte i en melding som vekket Erdogans vrede.

Tyrkias president har kalt nederlenderne for «nazi-etterkommere» og «fascister» for kampanjenekten.