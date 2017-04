«Reven» om KrFs strategi: -Partiets linje er klok

TRONDHEIM (Dagbladet): I sin tid som partileder var han kjent som en mann som alltid hadde en utvei, og holdt muligheten for regjeringsmakt åpen.

Nå minner han selv litt spøkefult om tilnavnet «reven» under en samtale med Dagbladet i Trondheim, der han i helga gjester landsmøtet til sitt gamle parti.

- Det var jo sagt med litt brodd den gang. Men alle partier må selvsagt ha en plan B og C, også KrF. Vi må ha et forhandlingsrom. Noe annet er uansvarlig. Hvis alle låser seg fast og ikke kan diskutere mer enn ett alternativ kan det lamme et politisk system. Et parti må jo dessuten se hvor det kan få til mest, sier Bondevik til Dagbladet.

- Klok linje

Den nåværende partiledelsen i KrF, med Knut Arild Hareide i spissen forfekter en liknende strategi.

De står fast på at en sentrum-høyre-regjering er KrFs førstevalg til høsten, men partiet har ikke lukket døren helt for Ap hvis førstevalget ikke lar seg gjennomføre.

- KrF har valgt en klok og riktig linje i regjeringssamarbeidet. Om primærvedtaket ikke lar seg realisere, så må selvsagt partiet ha lov til å se seg rundt. Det skulle bare mangle, sier Bondevik om dette.

Han mener regjeringsspørsmålet er mer åpent en noen gang, men sier han synes dette er helt greit.

- Det gjenspeiler bare nyansene i norsk politikk. Det er ikke så skarpe skillelinjer på en høyre-venstreakse som før, mener han.

Tror KrF er i siget

I tospann med Valgerd Svarstad Haugland var Kjell Magne Bondevik med på å lede KrF fram til tidenes beste valgresultat i Stortingsvalget i 1997, da de fikk 13,7 prosent av stemmene.

På meningsmålingene det siste året, har KrF derimot vaket i rundt sperregrensa med en oppslutning på 4-5 prosent.

Kjell Magne Bondevik mener nå å se tegn på at dette vil snu. Han råder partiledelsen til å være tålmodig.

- Den politiske agendaen er på vei over påS delen av den politiske banehalvdelen der KrF har sterkest troverdighet og tillit. Det er mange år siden så mange politiske partier som nå har snakket om spørsmål som bio- og genteknologi, familiepolitikk, menneskeverd og religionens plass i skolen og samfunnet, argumenterer han, og er sikker på hvor det vil ende.

- Da kommer en ny oppdrift og opptur, mener han.