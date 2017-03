Rikke ble tiltalt for å dele bilder av mannen som blottet seg for datteren. I dag falt dommen

(Dagbladet): Danske Rikke Louise Andersen opplevde i fjor sommer at en mann blottet seg for hennes ti år gamle datter og hennes venninne.

Etter å ha fått tilgang til bilder fra et overvåkningskamera utenfor butikken hvor blottingen fant sted, la hun ut bildet i en lukket Facebook-gruppe.

Bildet førte siden til at mannen ble pågrepet, men Andersen ble også tiltalt etter delingen av bildet, og beordret til å betale en bot på 5000 kroner.

Jublende glad

Saken fikk stor oppmerksomhet både i Danmark og her i Norge, og i dag ble det kjent at Andersen ikke behøver å betale boten likevel.

Begrunnelsen for at kravet nå bortfaller, er at anklageren har brukt feil bestemmelse i loven om personvern. Bestemmelsen Andersen fikk bot for, handler om ansvaret som faller på vedkommende som har filmen selve overvåkningsvideoen.

Andersen har ikke selv filmet videoen eller tatt bildene som senere ble delt, og blir derfor frifunnet.

Selv er Andersen hoppende glad etter rettens kjennelse.

- Det er helt sinnssykt. Det er helt vilt, sier hun ifølge den danske rikskringkasteren DR.

Angret ikke

Dagbladet var i kontakt med Andersen for to uker siden. Hun fortalte da at hun ikke angret på at hun la ut bildet, og at hun var ekstra opprørt over at boten hun ble idømt var dobbelt så stor som den blotteren hadde fått.

- Nei, overhodet ikke. Hadde jeg ikke publisert bildet fra overvåkingskameraet, hadde han ikke blitt funnet. Hvis du kikker på oppklaringsprosenten på slike forbrytelser her i Danmark, så er den fryktelig lav, hevdet hun.

Hun fortalte også at hun heller ville gå i fengsel enn å betale boten.

- Jeg vil kjempe denne kampen for barna våre. Det er altfor enkelt å komme unna med krenkelser mot barn. Det er ikke til å tro at politiet har gått etter meg i denne saken.

Nå har hun altså vunnet fram - selv om det kanskje ikke var av samme årsak som hun først hadde sett for seg.