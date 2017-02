Rikke Louise (35) la ut bilde av mannen som blottet seg for datteren. Nå er hun selv tiltalt i saken

(Dagbladet): Rikke Louise Andersen (35) opplevde i fjor sommer at datteren (10) og hennes venninne ble utsatt for en blotter da de sto ved en salgsbod i skoletida, i Vordingborg i Danmark. Men det var ikke blotteren som skulle straffeforfølges.

Det var henne selv, forteller hun til Dagbladet.

Skrev på Facebook

Moren forteller hvordan hun kastet seg på sykkelen og forsøkte å finne mannen jentene forklarte at hadde blottet seg for dem. Den eldre mannen kom syklende mot jentene før han dro ned buksa. Han hadde flere røde klær på seg, og skulle ikke være så vanskelig å finne.



Det var danske Dagens som først omtalte saken.

- Men vi fant ham ikke. Jeg skrev et Facebook-innlegg på en gruppe i nabolaget om hva som hadde skjedd. Først da noen spurte meg om vi hadde sjekket overvåkingskameraene i områdene, kom vi et steg videre. Butikken de sto utenfor hadde fått det på kamera, sier Andersen.

Hun forteller at de to venninnene løp fra stedet, men at mannen skal ha kommet etter dem. Han skal da, ifølge moren, ha onanert foran dem.

- De kom seg vekk og fikk tatt kontakt med lærerne sine som igjen tok kontakt med meg.

Andersen forteller at hun i samråd med de andre foreldrene i saken bestemte seg for å publiserte et bilde fra overvåkningsvideoen på sin Facebook-side.

På bildet syntes mannens ansikt, og det er dette politiet kritiserer kvinnen for.

- I oktober sendte de meg en bot på 5000 kroner. Det er helt vanvittig. Jeg trodde politiet var til for å beskytte ofre i saker. Hvordan skal jeg fortelle datteren min at politiet nå i stedet går etter meg? spør hun.

9000 mennesker

Hun hevder at politiet har forklart at det som skjedde «ikke var så alvorlig». Politiet vektlegger i sitt brev til kvinnen at den lukkede Facebook-gruppa hun publiserte bildet i, har 9000 følgere og dermed nådde ut til mange mennesker.

- Politiet vektlegger at jeg har gjort noe ulovlig ved å legge ut bildet på Facebook. De legger ikke vekt på mannen som brøt loven da han blottet seg, sier hun frustrert over telefon til Dagbladet.

3. mars må hun møte i retten, fordi hun har nektet å betale boten.

- Jeg går heller i fengsel enn å betale den boten. Det er tre mulige utfall; enten så frafaller siktelsen, eller så blir jeg dømt til å betale boten og saksomkostningene, eller så må jeg i fengsel. Det er ikke til å tro at politiet har gått etter meg i denne saken, sier hun.

Selv skal mannen som blottet seg ha blitt idømt ti dagsbøter av 250 kroner - altså 2500 kroner, ifølge moren og Dagens.dk. I Norge går blotting under paragrafen som omhandler seksuelt krenkende atferd (se faktaboks) med en strafferamme på inntil ett år.

Andersen publiserte seinest 23. februar et videoinnlegg på Facebook, der hun forteller om sin frustrasjon i møtet med politiet.

- Kjemper videre

Angrer du? spør Dagbladet.

- Nei, overhode ikke. Hadde jeg ikke publisert bildet fra overvåkningskameraet, hadde han ikke blitt funnet. Hvis du kikker på oppklaringsprosenten på slike forbrytelser her i Danmark, så er den fryktelig lav, hevder hun.

- Jeg vil kjempe denne kampen for barna våre. Det er alt for enkelt å komme unna med krenkelser mot barn.

Blotting: Også kalt seksuell ekshibisjonisme.

Seksuelt avvik som innebærer at seksuell tilfredsstillelse best oppnås, eller bare oppnås, ved blotting av kjønnsorganene for en intetanende person, oftest en fremmed av motsatt kjønn.

Man kjenner best til ekshibisjonisme hos menn som blotter seg ved å vise frem sin erigerte penis, ofte samtidig med at de masturberer. Blotting hos kvinner er mindre kjent, men forekommer.

Årsakene til blotting er ukjente, men de vanligste teoriene hevder at blotteren er en umoden person som ikke våger å ha direkte kroppslige seksuelle forhold, eller som har et dysfunksjonelt samliv, og som heller får tilfredsstilt sin seksualdrift indirekte ved å vise seg frem naken.

Det kan være på sin plass å gi barn informasjon om blotting, for å unngå at de blir skremt eller får skyldfølelse for det de har vært vitne til. Seksuell ekshibisjonisme er en straffbar handling.



Kilde: Kilde: Store norske leksikon Strafferammen for blotting: § 298. Seksuelt krenkende atferd offentlig eller uten samtykke Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd a) på offentlig sted, eller b) i nærvær av eller overfor noen som ikke har samtykket i det.