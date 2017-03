Risikerer ti års fengsel for å ha lagt ut dette bildet på Twitter

(Dagbladet): En 29 år gammel mann fra Maryland ble i går arrestert, anklaget for å ha lagt ut denne animasjon på Twitter, og i samme post ha tagget en amerikansk journalist, skriver New York Times.

Mottakeren for bildet, som blinket i sterke fargekombinasjoner med påskriften «du fortjener et anfall for postene dine», var Kurt Eichenwald (55).

- Skiller seg ikke fra en bombe

Eichenwald har epilepsi, noe han har gått offentlig ut med, og bildet som ble sendt ham utløste et anfall.

Ifølge New York Times har både politiet i Dallas og FBI etterforsket saken, og politiet sier at 29-åringen sendte bildet vel vitende om at det sannsynligvis ville medføre et epileptisk anfall.

- Denne elektroniske meldingen skiller seg ikke fra en bombe sendt i posten, eller miltbrann sendt i en konvolutt. Det trigger en fysisk effekt, sier Eichenwalds advokat, Steven Lieberman til avisa.

Eichenwald mottok bildet i desember i fjor, men saken har ennå ikke vært oppe for retten. Politiet i Dallas sier at kriminell internettstalking, som 29-åringen er siktet for, har en strafferamme på opptil ti år.

Mannens Twitter-konto har allerede blitt suspendert.

Til BBC sier Stefano Seri, nevropsykolog ved Aston University i Storbritannia, at animasjonen er som skapt for å utløse et anfall.

- Brå endringer i lysintensitet, eller lysstyrke, kan trigge anfall. Aller mest sensitiv blir man ved 15-25 lysblink i sekundet. Bildet er også nødt til å fange det meste av synsfeltet. Man må være ganske syk for å skape dette, men teknisk sett er det mulig, sier nevropsykologen.

«Du utløste et anfall»

Samme dag som epilepsianfallet fant sted, svarte kona til Eichenwald 29-åringen på Twitter:

«Dette er kona hans, du utløste et anfall. Jeg har opplysninger om deg, og har ringt politiet for å anmelde angrepet.»

Ifølge Eichenwald selv, har saken og oppmerksomheten, medført til sammen 40 andre meldinger med animasjoner av samme slag.

EPILEPSI: Epilepsi er en samlebetegnelse på ulike tilstander som medfører tilbakevendende epilepsianfall.

Anfallene skyldes en forbigående funksjonsforstyrrelse i hjernen der de elektriske signalene mellom hjernecellene forstyrres av elektriske utladninger.

Anfallene får form og uttrykk etter hvor i hjernen forstyrrelsen oppstår. Derfor kan anfallene ha helt forskjellig uttrykk fra person til person.

Mange forbinder epilepsi med krampeanfall, men dette gjelder kun et mindretall (30 prosent). Andre kan merke anfallene som for eksempel en rykning i en hånd, rar følelse i benet, underlig smak, lukt eller sug i magen.

Årsakene til epilepsi varierer fra person til person, og kan være nær sagt alle former for sykdom eller skade av hjernen. Svulster, hodeskader og slag er de helt åpenbare årsakene, men det finnes også årsaker som ikke vises på MR, som for eksempel genetiske årsaker.

Utviklingsforstyrrelser i hjernen under fosterlivet er en relativt hyppig årsak til epilepsi hos barn. Det samme gjelder infeksjoner, da primært hjernehinne- og hjernebetennelse.

I voksen alder er det mer vanlig at epilepsiene skyldes traumer og svulster. Kilde: Norsk Epilepsiforbund