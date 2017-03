Robert (109) takket nei til dronningens telegrammer fordi «hun så så trist ut»

(Dagbladet): Storbritannias eldste nålevende mann Robert Weighton (109) ble født i Hull i 1908, som det midterste av sju barn.

Onsdag feiret han 109-årsdagen, med like mange lys på kaka.

I likhet med i Norge, er det vanlig å få en melding av statsoverhodet når man blir 100 år, men i Storbritannia får man i tillegg kort hver bursdag etter det.

Ifølge The Telegraph valgte 109-åringen å takke nei til flere kort fra dronningen.

- Jeg ville ikke ha en enorm samling med kort, som vokste, sier han til The Telegraph.

- Men jeg takket ja til et for to år siden, fordi det var det eneste jeg har sett der hun smilte på bildet. På resten av dem så hun litt trist ut mens hun utførte sine offentlige plikter.

Siden han ble 100 år har han takket ja til tre kort fra dronning Elizabeth II.

Har bodd i flere land

I dag har Robert ti barnebarn og 25 tippoldebarn, og han har opplevd mye i løpet av sitt lange liv. Blant annet har briten bodd både i Taiwan, Japan, USA og Canada i løpet av sine yngre år, noe som var uvanlig på 30- og 40-tallet.

Han ble utdannet innen marin teknikk, men da han var ferdig med utdannelsen i 1925, var det nedgang i skipsindustrien, og han bestemte seg for å reise til Taiwan for å bli engelsklærer.

Knekket koder under krigen

Han møtte sin framtidige kone, Agnes, da de begge utdannet seg til å bli engelsklærere.

Hun hadde allerede kursen mot Ghana, så en stund, ble de nødt til holde kontakt ved å skrive brev til hverandre. Det kunne ta flere uker fra brevet ble sendt til det nådde den andre.

I 1937 giftet de seg i Taiwan, og Agnes kom dit for å jobbe som engelsklærer.

De prøvde å returnere til Storbritannia to år etter, men da de kom til Canada, ble de informert om krigen. Da japanerne angrep Pearl Harbour i 1942, bodde han i Denver. Fordi han hadde lært seg japansk i forbindelse med jobben i Taiwan, ble han headhuntet til the British Political Warfare Mission. Han jobbet blant annet med å dekode meldinger fra japanerne.

Som pensjonister jobbet han og kona frivillig med ungdomsgrupper og ekteskapsrådgivning, helt til Agnes gikk bort i 1997.

Når han blir spurt hvorfor han har hatt så langt liv, tror han det rett og slett er flaks.

- Jeg har spist mat jeg aldri trodde jeg ville spise, jeg har fått venner jeg aldri trodde jeg ville fått og vært steder jeg aldri trodde jeg skulle fått dra til, men jeg er ikke sikker på at det egentlig finnes noen hemmelighet for å leve så lenge, sier han til The Telegraph.